Буданов сделал заявление о войне будущего и уникальных дронах

Украине нужен технологический прорыв в военных разработках - заявил руководитель офиса президента Кирилл Буданов на Киевском форуме по безопасности. Военные НАТО, дипломаты и мировые эксперты в Киеве выясняли, есть ли свет впереди в противостоянии демократии против диктатуры. Полем боя сейчас выступает территория Украины. И чтобы победить, украинцы пытаются быть лидерами в военных инновациях. Украинские технологии, которые помогают бить врага, сейчас изучают во всем мире.

Виртуальная битва за реальное небо

Съемочная группа ТСН минусует "Шахеды" в виртуальном симуляторе. Это тренажер для обучения мобильных групп ПВО. Комплекс разработали ребята из Харькова, которые ежедневно испытывают на себе нашествие российских дронов.

"Не нужно выезжать в поле, запускать цель - ты просто стоишь в доме и тренируешься 24 на 7, набиваешь себе руку", - говорит Сергей Остроушко, представитель компании по разработке симуляторов.

За минуту настоящий пулемет "Браунинг" может выстрелить 20 тысяч гривен - это стоимость патронов. Учебно-виртуальный комплекс позволяет экономить боекомплект и быстрее готовить мобильные группы.

"Октопус": интеллектуальный охотник на "Шахедов"

К защите энергетики присоединяется "Октопус". Новый дрон-перехватчик только что пошел в серию и уже известен даже в Британии. Его главная фишка - система донаведения с искусственным интеллектом.

"Результативность от бригад, которые пользовались - до 50 процентов. То есть из двух вылетов - одно сбитие. Для аналогичных перехватчиков нужно 7-10 штук", - говорит Антон Кумечко, представитель компании по производству дронов

Реакция генералов НАТО и прогнозы Буданова

Натовские генералы восхищаются нашей отважностью и даже цитируют Кобзаря на английском.

Кирилл Буданов отмечает: будущее за масштабированием технологий, где дроны сами идентифицируют цели: "Все видели применение российских образцов, когда они уже сами идентифицируют цели, маневрируют - за этим будущее. Здесь мы не отстаем, есть собственные наработки, но нужно масштабирование. В течение полугода мы это уже увидим".

Управлять роботами не из окопа, а за сотни километров от фронта - над этим уже работают украинские разработчики. Дрон на Черниговщине, пилот - в Киеве. Украина в очередной раз доказывает, что знает, как побороть мрак.

