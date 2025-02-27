Буданов снова шокирует: главный разведчик сделал заявление о конце войны

Третья мировая война уже продолжается и цена этой войны для РФ слишком высока.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов снова появился в публичном пространстве и сделал ряд громких заявлений. Главный разведчик Украины рассказал, сколько стоит врагу день войны в Украине? Какова ситуация у окупантов на поле боя и как дела у политической верхушки РФ?

Все ответы на эти вопросы читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Зачем Москва пытается "заморозить" войну?

Россия рассматривает перемирие как возможность перегруппироваться, накопить силы и продолжить агрессию в будущем. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью " Укринформу ".

По его словам, Кремль применяет тактику "кнута и медника" — одновременно давит на Украину военными методами и предлагает выгодные финансовые условия для стран, которые могут выступить посредниками в переговорах.

"Они всегда так будут делать: давить на нас и предлагать разные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие", – отметил Буданов.

Он подчеркнул, что следует различать понятие перемирия и мира. Дойти быстро до перемирия – в общем-то реально, а дойти быстро до мира – нет, – объяснил глава разведки. Кремль подразумевает критические последствия затяжной войны. Если Россия не сможет выйти из нее до 2026 года, она упустит даже шанс на мировое лидерство. Цена войны для РФ слишком высока – она блокирует экономическое развитие, не позволяет реализовывать масштабные проекты. В частности, у России недостаток технологий для освоения арктических регионов и добычи газа, а война лишь усугубляет эту проблему. Таким образом, Москва пытается "заморозить" ситуацию, чтобы получить паузу, но мирный договор, предусматривающий восстановление территориальной целостности Украины, не входит в ее планы. Ну, кто бы сомневался.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов/Скриншот по интервью

Сколько России стоит день войны против Украины?

Тем временем Кирилл Буданов рассказал, во сколько же России обходится день войны в Украине. По его словам, оккупанты тратят почти миллиард долларов ежедневно.

"Это вообще очень дорогая война. День войны стоит чуть меньше миллиарда для них, – это огромные средства". По его словам, 41% бюджета России идет на оборону.

"Проблемы уже появились, но не надо себя обманывать. Даже по официальным данным, 41% — это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные... То есть влияние финансово-экономическое, негативное, на Российскую Федерацию уже ощутимо". Буданов также добавил, что Россия пока может балансировать благодаря добыче нефти, газа, металлов и драгоценных камней.

Кто больше всего влияет на решение Путина?

Примечательно, что главный разведчик Украины назвал лиц, наиболее влияющих на Путина. Кирилл Буданов рассказал, что окружение президента России, формирующее его мнение, не изменилось. В то же время во влиянии на решение Путина очень упала роль главы Совета безопасности России Сергея Шойгу.

"Единственное – роль Шойгу сильно упала. Это единственное, при том что роль Патрушева не сильно изменилась. Это такой интересный момент. Должность секретаря Национальной безопасности и обороны Российской Федерации – это ключевая должность в России. Другой вопрос, что именно Шойгу на ней ограничили".

Он также отметил, что на сегодняшний день рабочий кабинет помощника президента России Сергея Патрушева размещен в Кремле. Раньше он был по другому адресу.

"Я же говорю, здесь не так все просто, как кажется сначала. Изменения назрели, они сделали то, что сделали. Но Шойгу Патрушев не стал. Он даже заместителей своих назначить не может".

Он также высказался о работе нового министра обороны России Андрея Белоусова. По словам Буданова, министр работает нормально. Путин воспринимает Белоусова "технократически", то есть это человек, занимающийся бюрократическими и организационными вопросами. Начальник ГУР отметил, что работа российского министра обороны "больше в тени" и дает результат.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов/Фото: Kyrylo Budanov/Facebook

Проникали ли русские шпионы в ГУР?

А еще Кирилл Буданов поделился тем, что во время полномасштабного вторжения Главное управление разведки не выявило никаких агентурных проникновений российских шпионов.

"У нас таких случаев на таком уровне точно не было. Здесь есть управление собственной безопасности, департамент собственной безопасности уже. Это их задача – не допускать агентурное и не только проникновение сюда".

Каков потенциал у врага сейчас?

Высказался Буданов и по поводу эффективности вражеского войска. По его словам, профессиональная российская армия была уничтожена в период до 2023 года, и сейчас враг воюет мобилизованными. Но у русских войск есть потенциал, чтобы двигаться дальше на фронте. По словам главы украинской военной разведки, российская армия сегодня воюет сугубо своим количеством.

"Профессиональная армия была истреблена в период где-то до 2023 года — дальше Россия воюет мобилизованными. Хотя формально они все контрактники, но подход тот же, то есть человека забирают, максимум две недели — и он на фронте. Они воюют чисто численностью", — рассказал Буданов.

Он также ответил на вопрос, как враг намерен достичь своих целей, если, имея профессиональную армию, до сих пор не смог захватить Донбасс.

"Посмотрите на карту, которая была 21 февраля 2022-го, и которая сегодня. Сказать, что они ничего не достигли — это неправда. Они движутся вперед. Это совершенно не те темпы, на которые они рассчитывали. Да, по большинству участков их удалось остановить, перманентно на определенных участках они имеют успех., чтобы двигаться дальше".

Также читайте Буданов про опыт КНДР в войне в Украине – как это изменит баланс сил

Что изменит присутствие солдат КНДР?

К слову, глава Главного управления разведки заявил, что Северная Корея стала главным бенефициаром сотрудничества с Россией в войне против Украины. По его словам, КНДР получила уникальный боевой опыт, возможность опробовать свое вооружение и модернизировать свою армию.

"Их армия получает боевой опыт, которого не было с 1950-х годов. И первое ее применение после подготовки в России показало, что это – просто ужас, то есть они были точно не готовы ни к чему в нынешних реалиях". По его словам, по возвращении северокорейские военные начнут масштабное переобучение своих подразделений, а также модернизацию вооружения. Отдельно глава ГУР обратил внимание на использование Северной Кореи баллистических ракет КН-23.

"Первые ее применение – они показали отсутствие точности попадания, то есть были отклонения полтора и более километров. Российские специалисты поработали с их специалистами на заводах, переработали, модернизировали – и теперь эти ракеты попадают в цель”. Кроме того, украинская разведка фиксирует, что Северная Корея получила доступ к технологиям беспилотников.

Третья мировая уже началась?

В заключение Кирилл Буданов заявил, что в российско-украинскую войну вовлечено большинство развитых стран мира, а это означает, что Третья мировая война уже продолжается.

"Этот философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня – да, вовлечено абсолютное большинство сильнейших и развитых стран мира, это просто факт".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! ИЗМЕНЕНИЯ НАЗРЕЛИ!" БУДАНОВ СДЕЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О КРЕМЛЕ и КОНЕЦ ВОЙНЫ!

Напомним, ранее Дональд Трамп заверил, что Путину придется пойти на уступки по войне в Украине.

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