Буданов в Офисе президента: политолог объяснил рокировку Зеленского

Политолог Владимир Фесенко объяснил причины назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса президента

Реклама

Несмотря на войну, начало нового года для Украины стало очень активным на политические кадровые решения и рокировки. Одно из них — назначение на должность руководителя Офиса президента руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Каких изменений следует ожидать от этого кадрового решения, прежде всего от самого Буданова, какие надежды на него возлагают в ОП и как это отразится на ходе войны, узнавал сайт ТСН.ua.

Завершение войны не зависит от кадровых решений в Украине

По мнению политолога Владимира Фесенко, назначение Буданова руководителем Офиса президента прямо никак не повлияет на окончание войны.

Реклама

«Любое назначение, кроме Господа Бога, не повлияет на завершение войны, потому что это не зависит от кадровых решений в Украине. Это напрямую зависит от ситуации в России, а также от военной ситуации. Это как раз может повлиять. Одно предназначение не решает всех вопросов и точно не даст немедленного и быстрого эффекта. Такой эффект возможен только с течением времени и то только в совокупности с другими факторами. А их много — ситуация в России, готовность Путина к завершению войны, действия США и прочее. Кадровые решения в Украине, к сожалению, не являются фактором для завершения войны», — рассказывает ТСН.ua политолог Владимир Фесенко.

Логика назначения: влияние на переговорный процесс

Фесенко отмечает, что в назначении Буданова он видит определенную логику, связанную с переговорным процессом.

«Назначение Буданова положительно воспринимается американцами. Буданов — это человек, разбирающийся и в военной ситуации, и в ситуации в России. Он имеет стратегическое мышление, и Буданов, безусловно, лучше, чем Ермак будет влиять на переговорный процесс. Плюс к тому, у него есть узкие контакты и с россиянами. Они функциональны, я я имею ввиду переговоры об обмене пленными. Но, тем не менее, как справедливо отмечают, он единственный человек в Украине, имеющий опыт переговоров как с американцами, так и с россиянами. И это очень важно», — отмечает Фесенко.

Эксперт сомневается, что Буданов будет участвовать в переговорах или ездить на встречи с американцами. Воздействие будет скорее от Зеленского.

Реклама

Главный мотив: демонстрация усиления власти

«Я не думаю, что у Буданова, как у Ермака, есть интерес контролировать именно американское направление. А вот влиять на позицию Зеленского, да и на позицию государства в переговорном процессе, я думаю, он будет точно. Думаю, что главный мотив назначения Буданова был все же внутриполитическим. На мой взгляд, это, главным образом, демонстрация НАБУ и представителям оппозиции, что президент не ослабляется, не отходит от власти, а наоборот усиливается. И Буданов — это мощный инструмент, как думает Зеленский, на что он надеется. Это инструмент сдерживания активности НАБУ вокруг президента», — подчеркивает Владимир Фесенко.

Другое дело, как все это сработает со временем. По мнению политолога, этот вопрос открыт.

Гарант безопасности и сдерживание силовиков

«Думаю, что в НАБУ и не только там все понимают, что Буданов — серьезный человек, и здесь нужно быть более осторожным и деликатным. Поэтому будут вести себя более взвешенно и в отношении Зеленского, Офиса президента и так далее. Таких „кавалерийских атак“, как были в прошлом году, думаю, сейчас не будет, а если они будут, то могут быть и встречные действия. Причем эти встречные действия будут незаметны. Поэтому я думаю, что это и есть то, на что Зеленский очень надеется. Буданов — это гарант безопасности для него и сегодня, и, возможно, на перспективу. Другое дело — насколько надежен — этот вопрос открыт. И на него сейчас никто ответа не даст», — говорит политолог.

Владимир Фесенко отмечает, что Буданова уважают в Украине и за рубежом.

Реклама

«Все хорошо понимают, что это будет не марионетка, не статист, а мощный руководитель. И его многие опасаются, и опасаются не только в России, но и в Украине тоже. По некоторым ситуациям, в частности в Киеве и вокруг Киева, многие поняли — ГУР под контролем Буданова. И я думаю, что он останется, пусть не под прямым, но под контролем Буданова. Это мощная спецслужба, которая может действовать и внутри страны. Действовать очень решительно и жестко. А это сигнал о том, что президент усиливается. И это главный мотив, на который, я думаю, рассчитывал Зеленский», — отмечает Фесенко.

Ротации и нейтрализация воздействия: рокировка силовиков

Политолог указывает на еще один интересный момент, который стоит внимания. Правда, подчеркивает, что это касается не только Буданова, но и других назначений последней недели. То, что мы называем перетасовкой, перемещением, рокировкой, а президент — ротациями.

«Обратите внимание — все ключевые фигуры, кроме парламентских, участвовавших в отстранении Ермака и влиявших на позицию президента в этом вопросе. Все — и Буданов, и Малюк, и Федоров — все на новых должностях. И мне кажется, что из-за перемещения Буданова Зеленский, с одной стороны, усиливает свое влияние внутри страны, укрепляет свои позиции, а с другой стороны он немного нейтрализует Буданова. Не как конкурента, я эту версию, если честно, с иронией воспринимаю, потому что конкурент Зеленского на президентских выборах не Буданов, а Залужный. У Буданова, если в выборах принимают участие Залужный и Зеленский, нет шансов выйти во второй тур», — говорит Фесенко.

Политолог подчеркивает: интересной может оказаться ситуация, если Буданов будет против Залужного, а Зеленского на выборах не будет. Но это уже совсем другая история.

Реклама

«Перемещение Буданова из ГУР в офис президента, с одной стороны, усиливает президента, но сейчас Буданов будет адаптироваться к новой ситуации, к непривычной для себя работе. Он будет сконцентрирован на адаптации, а не на том, чтобы влиять на разные процессы внутри страны как самостоятельная фигура. Зеленский отрывает Буданова хотя бы частично от „материнской платы“, структуры, которая питала Буданова и была главным источником его влияния. И пусть отчасти, но это ослабляет Буданова с точки зрения рисков для Зеленского. На мой взгляд, история даже не с Будановым, а с Малюком показала, что Зеленский опасается силовиков. И именно поэтому происходят такие перемещения, а в случае с Малюком фактически с занижением реального статуса», — отмечает Фесенко.

Кто главный: сигнал политическим элитам

Политолог напоминает, что произошло в прошлом году, а формально это выглядело как «наезд» НАБУ на окружение президента, и было слишком показательным.

«Думаю, то, что силовики действовали, скажем так очень специфически, и, скорее, в своих интересах, а не в защиту президента, играли в собственную игру, это очень не понравилось Зеленскому. И думаю, что это одна из причин, почему он сейчас начинает столь масштабную ротацию руководящих кадров в правоохранительной системе и силовых структурах. Он не совсем доверяет силовикам, поэтому пытается, перетасовывая их, и больше контролировать, ну и, возможно, снизить их влияние. А с другой стороны, это тоже сигнал политическим элитам: кто главный в стране, кто все решает? Не влиятельные генералы, а решает Зеленский. И это сигнал, что он не уходит, не ослабляется, а контролирует систему власти. Думаю, что в этом и есть смысл всех этих кадровых решений», — заключает Владимир Фесенко.