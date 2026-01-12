Буданов в ОП, Федоров в Минобороны, а СБУ без Малюка известные военные объяснили громкие кадровые изменения Зеленского

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Украину всколыхнули громкие кадровые перестановки, совершенные президентом Владимиром Зеленским . ТСН.ua пообщался с бывшим начальником штаба "Азова" Богданом Кротевичем "Тавром", соучредителем проекта DeepState Романом Погорелым и командиром батальона "Волки Да Винчи" Сергеем Филимоновым о громких кадровых решениях в силовом блоке, энергетике и Офисе президента. В частности, о переходе Кирилла Буданова в ОП, потенциальном назначении Михаила Федорова в Министерство обороны и вероятном переброске Дениса Шмыгаля в Министерство энергетики — как антикризисного менеджера после коррупционных скандалов и управленческих провалов в этой области. А также об отставке Василия Малюка, кто может возглавить Службу безопасности Украины и почему Зеленский покинул Сырского?

Переговорный фактор: Буданов как "анти-Ермак" для Запада

Отставка Андрея Ермака запустила эффект домино – на Банковой начался демонтаж всей старой конфигурации управления. Ключевым маркером этой трансформации стало перемещение Кирилла Буданова с должности начальника ГУР в кресло руководителя Офиса президента. Это решение окончательно зафиксировало смену парадигмы: ОП перестает быть чисто политико-административным органом и превращается в центр военно-политического управления. Буданов – не бюрократ и не классический аппаратчик. Это разведчик с боевым опытом, менеджер войны, мыслящий категориями операций, рисков, асимметрии и стратегического сдерживания. Именно поэтому его появление в сердце политической вертикали является сознательным разрывом с предыдущей моделью власти.Западные издания описывают Буданова как фигуру с почти легендарной репутацией внутри Украины — человека, олицетворяющего эффективность и холодный прагматизм военного времени.

Его назначение состоялось в критический момент почти четырехлетней войны, когда Зеленский публично заявил, что соглашение о прекращении войны, заключенное при посредничестве США, готово "на 90%". В то же время, президент четко обозначил приоритеты: безопасность, развитие Сил обороны и дипломатический трек переговоров. Именно под эти задачи, по логике Банковой, и подходит Буданов как человек, способный работать одновременно с войной и с миром.

Эксначальник штаба "Азова" Богдан Кротевич "Тавр" в комментарии ТСН.ua назвал такое решение президента логичным и прагматичным шагом в нынешних условиях. Ведь речь идет, прежде всего, об усилении позиций Украины на международных переговорах, а также о подготовке к дальнейшему ведению войны в случае, если достичь мирных договоренностей не удастся. Кротевич оценивает назначение Кирилла Буданова как удачное, отмечая, что его опыт и подход способны существенно укрепить переговорный процесс.

"Меня обычно разочаровывает тот факт, что ОП снова забирает полномочия от МИД. Впрочем, я понимаю, что это происходит из-за несостоятельности нынешнего МИД удерживать сильную позицию на международной арене, а это один из главных приоритетов по состоянию на сейчас. Я не хочу сравнивать Кирилла Алексеевича с Ермаком, изменить некоторых своих заместителей, ведь, на самом деле, по состоянию на сегодняшний день только Палиса и Кислица являются продуктивными”, – добавляет эксвоенный.

Богдан Кротевич "Тавр". Источник: Telegram-канал Богдана Кротевича

Кротевич отмечает, что в ближайшее время Буданов сосредоточится именно на международных переговорах. В то же время, он выражает ожидание, что в случае отказа России от предложенного мирного плана, что, по его словам, почти неизбежно, новый глава Офиса президента обратит внимание и на внутренние проблемы государства, о необходимости решения которых он ранее заявлял публично, в том числе и лично.

Аналитические издания на Западе подчеркивают: Буданов — это не только военный менеджер, но и мост между Киевом и Вашингтоном, особенно в контексте переговоров о завершении войны. В англоязычных публикациях его описывают как прагматичного, уравновешенного игрока без "политической истерики", пользующегося уважением среди разных фракций американского истеблишмента. Сам Зеленский сформулировал такое решение максимально откровенно: "Я усиливаю переговорную команду". По сравнению с Ермаком, Буданов имеет два принципиальных плюса в глазах американцев: во-первых, жестко реалистичный взгляд на войну без политических иллюзий; во-вторых, отсутствие коррупционного шлейфа, снимающего репутационные риски с каких-либо переговоров.

В Financial Times подчеркивают еще один аспект: Зеленский сознательно пригласил в команду потенциального конкурента. После месяцев слухов о негласном соперничестве между Будановым и Ермаком это решение ошеломило политические круги Киева. FT трактует назначение как часть более широкой перестройки власти, охватывающей оборонный и силовой блоки, и попытку внутренней стабилизации на фоне коррупционных скандалов и падения доверия. В своем обращении 4 января Зеленский прямо признал: Украина готовится к двум сценариям — дипломатии или продолжению активной обороны, если давление на Россию окажется недостаточным.

Соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый в комментарии ТСН.ua отмечает: после кадровых изменений работа в Офисе президента может наконец-то заработать так, как это должно было быть изначально. По его мнению, вовлечение Буданова в переговорный процесс способно существенно изменить рамку диалога с партнерами и оппонентами. "Мы должны выходить на те позиции, где Украина - не виновата и не слабая сторона, а страна, на которую напали", - говорит Погорелый.

В то же время аналитик отмечает, что переговорный процесс не существует в вакууме. Война продолжается каждый день и не снижает интенсивности ни на поле боя, ни в более широком, стратегическом измерении. Поэтому любые ротации во власти должны рассматриваться в контексте активной фазы войны. Говоря о назначении Буданова, Погорелый отмечает, что возглавив переговорную группу и обладая собственными навыками, связями и глубоким пониманием войны, он способен существенно усилить переговорный трек.

"Фактически речь идет о милитаризации Офиса президента и привлечении военных к переговорному процессу — людей, которые хорошо разбираются в противнике, понимают логику боевых действий и то, как происходят военные процессы в целом, а также реальные возможности Украины наносить ему потери. В то же время они осознают и возможности противника действовать против нас, но без перемен. партнеров в якобы способности "стереть Украину с лица земли", что не соответствует действительности", - объясняет Погорелый.

Сооснователь DeepState Роман Погорелый. Источник: соцсети

Командир 108-го батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов считает, что у Кирилла Буданова достаточный уровень компетентности, стратегического мышления и ответственности, чтобы эффективно справиться с обязанностями руководителя Офиса президента. По его оценке, Буданов уже доказал свою результативность. В то же время Филимонов обращает внимание на другой аспект этого кадрового решения – будущее для военной разведки. По его мнению, именно в этой сфере роль Буданова была критически важной.

Новым руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины стал Олег Иващенко – опытный кадровый разведчик и генерал-лейтенант. Это классический представитель разведывательной школы, человек системы, который десятилетиями работал внутри ГУР и долгое время был непосредственным подчиненным Буданова.

Федоров может возглавить Минобороны

Вторым по громкости анонсированным кадровым шагом в рамках масштабной переформатирования власти стало выдвижение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины вместо Дениса Шмыгаля. Такое решение, инициированное Владимиром Зеленским, четко подчеркивает стратегическое смещение в сторону технологической войны, где ключевую роль играют беспилотные системы, цифровая координация и быстрота принятия решений. В должности первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Федоров зарекомендовал себя как один из главных архитекторов технологической модернизации государства в условиях полномасштабной агрессии — от цифровизации управления до масштабирования оборонных инноваций. Сам Зеленский публично отмечал, что компетенции Федорова критически важны для сохранения жизнеспособности обороны, в частности, из-за его непосредственной вовлеченности в инициативу "линия дронов" и системную работу над интеграцией цифровых решений в государственные и процессы безопасности. 9 января Михаил Федоров и Денис Шмигаль официально подали заявления на увольнение.

Михаил Федоров может возглавить Минобороны. Источник: Владимир Зеленский

По словам Богдана Кротевича, Федоров кардинально отличается от всех предыдущих глав оборонного ведомства, и сам факт такой кандидатуры он расценивает как положительный сигнал. В то же время эксвоенный отмечает, что Минобороны является сложной, инерционной системой, которая очень тяжело подвергается быстрым изменениям. "Если в должности министра цифровой трансформации Михаил Федоров был профессионалом в собственном направлении, то в Минобороны на начальном этапе ему придется серьезно опираться на позицию военных", - отмечает он. По оценке Кротевича, именно военная среда часто сопротивляется трансформациям, типичным для любого старого и устоявшегося государственного органа.

"Но есть и другая сторона, которую я считаю необходимым отметить. Это то, что технологии — это не метод ведения войны, это инструмент. А война — это метод использования этих инструментов. Здесь я бы искал золотую середину, а не переходил в крайности. Чтобы цифровизация и внедрение технологий работали, надо прописать доктрины использования. часто дорогостоящее вооружение используется не согласно уставам, нормам, доктринам или наставлениям, а согласно личному желанию (как и подразделения на самом деле).

Командир "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов, комментируя вероятное назначение Федорова, говорит, что есть основания для сдержанного оптимизма. Военный отмечает, что речь идет о представителе младшего поколения управленцев, который системно работал с новейшими технологиями и процессами цифровизации. "Война сегодня и в ближайшем будущем — это, в частности, гонка технологий", — отмечает он. Именно поэтому опыт Федорова по внедрению масштабных цифровых проектов может оказаться востребованным в сфере обороны. По мнению Филимонова, практический бэкграунд в реализации таких инициатив, как "Действие", "Brave1" и других проектов цифровой трансформации оборонного сектора, потенциально способен дать импульс тем направлениям работы Минобороны, которые сегодня больше всего нуждаются в обновлении. Он подчеркивает, что именно технологическая составляющая может стать точкой роста оборонного ведомства.

Сергей Филимонов. Источник: Instagram-страница Сергея Филимонова

Роман Погорелый подчеркивает, что замена Дениса Шмыгаля Михаилом Федоровым — это не снижение планки, а переход эффективности к эффективности. "Минобороны не может позволить себе потерять эффективного человека, поэтому и появляется другой, не менее результативный", —отмечает он. Аналитик напоминает, что кандидатура Федорова давно обсуждалась в политических и экспертных кругах как потенциальная для оборонного ведомства, так что это решение не стало неожиданностью. "Независимо от того, как будет складываться переговорный процесс, мы обязаны непрерывно развиваться, модернизироваться, строить и удерживать оборонный сектор в тонусе", — объясняет он. Речь идет не только о готовности к продолжению войны, но и о системном наращивании возможностей государства в любом сценарии.

СБУ без Малюка: история расставит точки над "і"

Наиболее чувствительным и потенциально рискованным элементом всей кадровой переформатирования стала ситуация вокруг Службы безопасности Украины. Несмотря на беспрецедентную поддержку со стороны военных командиров, открытую поддержку общества, а также, несмотря на фактически нулевые шансы на увольнение через Верховную Раду, Василий Малюк все же подал заявление об отставке с должности главы СБУ. При его руководстве СБУ окончательно вышла за пределы классической "кабинетной" спецслужбы и трансформировалась в воюющую структуру, интегрированную в реальные боевые и специальные операции. Его имя напрямую ассоциировалось с конкретными действиями, формировавшими не только внутреннее восприятие эффективности СБУ, но и внешний имидж украинских спецслужб как активного, инициативного и опасного для врага инструмента государства. Именно поэтому Малюка открыто называли одним из сильнейших, а иногда и успешных руководителей СБУ за весь период независимости Украины. В его каденции служба перестала быть инертным силовым органом и превратилась в субъекта войны — с собственной операционной автономией и высоким уровнем общественной легитимности.

Сергей Малыш. Источник: Служба безопасности Украины

О личном опыте взаимодействия с ведомством рассказал Сергей Филимонов. Он отмечает, что благодаря действиям СБУ было сорвано покушение на его жизнь, когда правоохранители задержали завербованное лицо непосредственно перед попыткой убийства.

"Хочу засвидетельствовать свое уважение и признательность ему. Это большой профессионал и настоящий патриот. Также на фронте мое подразделение часто сотрудничает с боевым крылом СБУ и это всегда удачные спецоперации. Под руководством Василия Малюка СБУ достигла результатов, которые еще не так давно казались невозможными. Специальные операции, которые проводились между ними и безвозвратно. Я с оптимизмом отношусь к тому, что Василий Малюк остается в системе Службы безопасности Украины, желаю ему дальнейших успехов и считаю его человеком, являющимся чрезвычайно важной частью обороноспособности нашего государства”, – пояснил Филимонов.

Богдан Кротевич отмечает, что слышал положительные отзывы о новоназначенном исполняющем обязанности руководителя Служба безопасности Украины. В то же время он отмечает, что с уважением относится и к работе Василия Малюка в должности руководителя СБУ, оценивая ее как результативную и важную для государства в условиях войны.

"Меня в этой истории больше всего огорчили слухи о том, что господин Малюк отказался от должности главы СВР. Ведь именно на этой должности он мог бы реформировать уже давно устаревшую службу, которая по своему функционалу должна быть аналогом ЦРУ. Поэтому я надеюсь, что со временем СВР возглавит человек, способный на кардинальные изменения в этом направлении", – сказал он.

Кто может возглавить СБУ?

Кто может стать следующим главой СБУ? В этом контексте в экспертной среде чаще всего упоминают две фигуры – главу Центра специальных операций "А" ("Альфа") генерал-майора Евгений Хмара и Александра Поклада. Оба являются кадровыми офицерами с реальным боевым и контрразведывательным опытом, глубоко интегрированными во внутренние процессы службы.

"Это люди, которые имеют значительный опыт службы, реальные заслуги перед украинским народом и играют ключевую роль в построении современной системы безопасности Украины. Именно такие офицеры формируют профессиональное ядро спецслужбы, обеспечивают наследственность управленческих решений и позволяют институты оставаться эффективными в условиях войны", – говорит Филимонов.

По словам командира Волков Да Винчи, главным вызовом для СБУ на этом этапе является сохранение внутреннего единства и усиление институциональной способности. По его мнению, в любом государстве спецслужбы держатся не столько на политических фигурах, сколько на людях, годами выстраивающих систему, накапливают опыт и гарантируют непрерывность работы. В условиях войны это приобретает критическое значение, ведь Служба безопасности Украины должна оставаться стабильной, управляемой и способной эффективно противостоять врагу независимо от кадровых ротаций в высших кабинетах.

"В целом хочу отметить, что это не первая ротация в ключевых министерствах и структурах, ответственных за безопасность и оборону Украины. За время полномасштабной войны мы уже неоднократно проходили через такие этапы. Каждый раз это вызывало обеспокоенность как среди военных, так и среди гражданских. Но предыдущие кадровые изменения не привели к песням. сдержанный оптимизм, доверие к государственным институтам и продолжать делать свою работу ради общей цели”, – подчеркнул Сергей Филимонов.

Роман Погорелый назвал отставку Малюка одной из самых болезненных кадровых потерь для сектора безопасности за время полномасштабной войны. По его убеждению, Малыш был самым эффективным руководителем Службы безопасности Украины за весь период независимости.

"Жаль, что политика вмешивается в войну. Жаль, что есть процессы, которые мешают активным людям воевать, убивать врага, влиять на процессы войны и изменять их кардинально. Поэтому это была очень болезненная, неприятная потеря", – говорит соучредитель DeepState.

В то же время Погорелый отмечает, что Евгений Хмара – тоже хорошее предназначение, ведь это человек, который и раньше был вовлечен в ключевые процессы в системе безопасности. Вместе с тем, он констатирует факт: кадровое решение уже принято, и изменить его невозможно, несмотря на публичную поддержку Малюка со стороны военных, экспертов и части общества. Аналитик подчеркивает, что главным ожиданием является сохранение непрерывности работы СБУ. Он напоминает, что сам Малюк публично заверил в продолжении операционной деятельности службы, и такие же сигналы звучали изнутри СБУ. Погоревший выражает убеждение, что новое руководство обеспечит эту работу, хотя признает: окончательную оценку даст только время как по внутренней эффективности, так и по результатам на внешнем контуре.

Говоря о причинах отставки, Погорелый склоняется к версии политического решения. "Я не могу говорить о деталях", – замечает он, добавляя, что в экспертной среде циркулируют разные теории: от историй, связанных с НАБУ и САП, до предположений относительно переговорного процесса и внешнего влияния, где фигура Малюка могла кому-то мешать. Впрочем, отмечает аналитик, все эти версии остаются лишь предположениями.

По его мнению, окончательные ответы дадут только время и ход событий. История расставит точки над i, — резюмирует Погорелый.

Шмигаль может стать новым министром энергетики

После серии коррупционных скандалов, в 2025 году ударивших по энергетическому сектору, вопрос доверия к государственному управлению в этой сфере стал критическим. Речь идет не только о репутационных потерях, но и о системном кризисе контроля, прозрачности и ответственности в отрасли, которая в условиях войны фактически приравнивается к элементам национальной безопасности. В этом контексте ставка на опытных управленцев – это сигнал западным партнерам: государство осознает масштабы проблемы и готово отвечать на нее не декларациями, а конкретными кадровыми и институциональными шагами. Ведь после коррупционных скандалов любые решения в энергетике автоматически проходят сквозь призму доверия как внутри страны, так и за ее пределами. Новым министром энергетики может стать Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль может стать новым министром энергетики. Источник: Владимир Зеленский

Роман Погорелый считает, что назначение Дениса Шмыгаля является попыткой дать энергетическому сектору системного менеджера, способного работать с комплексными кризисами. Погоревший считает, что Шмигаль уже продемонстрировал управленческую способность в Министерстве обороны, и этот опыт может быть масштабирован на энергетику. В долгосрочной перспективе, отмечает аналитик, ключевой задачей станет не латание отдельных проблем, а исправление системных ошибок в энергетической сфере — от усиления защиты объектов до быстрого восстановления после поражений, аварий или технических сбоев. В общем, Погорелый рассматривает нынешние ротации как попытку выровнять сразу несколько критических направлений — переговорное, оборонное и энергетическое — без потери темпа в условиях войны, где управленческая ошибка стоит слишком дорого.

Увольнения Сырского не будет

Несмотря на масштабное кадровое переформатирование во властной и вертикали безопасности, Владимир Зеленский заявил, что руководство Вооруженных сил Украины остается за пределами этих изменений. Президент публично подтвердил, что никаких решений по замене главнокомандующего Александра Сырского на этом этапе не планируется.

По оценке Богдана Кротевича, такая позиция напрямую связана с переговорным треком.

"Я считаю, что решение о замене уже давно сформировано. Впрочем, его реализация откладывается по ряду причин, часть из которых, конечно, мне не известна. В случае смены главнокомандующего сейчас, надеюсь, начнется полноценная армейская реформа, без которой Украина имеет значительно меньшие шансы на выживание. В то же время такие процессы, безусловно, должны происходить. полной вовлеченности в переговорный процесс это может быть рискованным шагом — менять главнокомандующего именно сейчас. В то же время, я надеюсь, что господину президенту докладывают о том, насколько сейчас Александр Сырский продолжает попытки кадровых перестановок и назначений лояльных к себе, но не всегда профессиональных военных», – говорит Кротевич.

По его словам, ситуация с Валентином Манько стала публичной. Впрочем, есть и многие другие, не менее вредные ситуации. Кротевич отмечает: отсутствие изменений в руководстве управления штурмовых войск, а также задержка с передачей штурмовых полков в состав Десантно-штурмовых войск свидетельствуют о снижении управленческого внимания в ВСУ. Такую ситуацию он считает серьезным заблуждением в условиях войны.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый резко и эмоционально оценивает решение оставить Александра Сырского в должности главнокомандующего. По его словам, именно это стало для него самой плохой новостью на фоне последних кадровых ротаций. В то же время он признает, что значительно болезненным для многих выглядело устранение Василия Малюка, ведь, по оценке Погорелого, серьезные претензии к его работе можно "пересчитать по пальцам, если они вообще есть". В отличие от этого, ситуация вокруг главнокомандующего, по его мнению, является системно проблемной. Погорелый отмечает, что критика не возникает спонтанно или из-за личной неприязни к конкретной фигуре.

"Это не об имени. Это о действиях, видениях и последствиях, которые сливаются в одно", - подчеркивает он. По его словам, армия накопила слишком много проблем, требующих глубоких реформ и структурных изменений, а сигналы о необходимости этих изменений звучат все громче.

Аналитик отмечает, что как лично, так и другие экспертные среды неоднократно прямо или косвенно призывали президента обратить внимание на позицию руководства Вооруженных сил. Однако услышанный ответ он называет неприятным, ведь статус-кво был сохранен. По его убеждению, это решение несправедливо и ошибочно, хотя он признает, что окончательная ответственность лежит на президенте. Погоревший подчеркивает: глава государства осознает, что делает, и имеет свои мотивы для сохранения нынешнего командования.

В то же время он обращает внимание на ключевой вопрос, часто остающийся без ответа: "На кого менять?" По его словам, любые требования изменений должны сопровождаться конкретными альтернативами. В этом контексте Погорелый упоминает командующего объединенными силами ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого как одну из наиболее обсуждаемых кандидатур. Он отмечает, что Драпатий обладает поддержкой, репутацией, уважением, знаниями и навыками, однако решающим фактором остается его собственная инициатива. "Очень хотелось бы, чтобы он это услышал, потому что именно этого сейчас не хватает", - отмечает аналитик.

Среди других возможных кандидатов Погорелый вспоминает Александра Гнатова, вместе с тем добавляем, что вокруг его фигуры существуют противоречивые оценки, обусловленные личным опытом. Также он не исключает вариант с командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко "Рэдисом", отмечая, что тот уже фигурировал в подобных обсуждениях и, по его мнению, мог бы стать сильным главнокомандующим.

В итоге Погорелый отмечает: вопрос смены руководства ВСУ остается открытым и чрезвычайно сложным. Речь идет не только о фамилии, но и об огромной ответственности, компетенции и способности взять на себя управление армией в условиях войны. В то же время, по его убеждению, промедление с реформами лишь усугубляет проблемы, которых в Вооруженных силах уже слишком много, чтобы их игнорировать.

Отвечая на вопрос о самых острых проблемах в украинской армии, соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый заявляет об отсутствии целостной реформы, которая должна охватывать человеческий ресурс, управление и ответственность. Речь идет о дефиците личного состава и неэффективном распределении людей между подразделениями, проблемах с ресурсным обеспечением, а также нехватке стратегического видения ситуации на фронте. Особенно критичным он считает процесс принятия решений по удержанию и восстановлению позиций, часто выглядящий хаотичным и запоздалым.

Отдельный блок проблем, по словам Погорелого, касается внутриармейских ротаций и кадровой политики.

"Мы постоянно видим, как назначаются командиры, как их снимают, но без ответственности за проваленные решения", - отмечает он.

Не менее острыми остаются вопросы мотивации, рекрутинга и мобилизации. Погорелый указывает на глубокий кризис стимулов для военнослужащих и отсутствие понятной, честной и эффективной модели вовлечения людей в армию. В этом же контексте он упоминает проблему самовольного ухода из частей (СЗЧ). В итоге Погорелый констатирует: проблем настолько много, что их уже невозможно игнорировать или заделывать точечными решениями. “

Это куча проблем, которые нужно исправлять, но их не исправляют», — резюмирует соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый.