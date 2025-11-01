Буданов возле Покровска: журналистка рассказала детали операции ГУР (фото)

Покровск

Дополнено новыми материалами

Главное управление разведки провело успешную операцию на фронте.

Специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко сообщила в Telegram детали этой операции с участием вертолета ГУР, а также прояснила текущую ситуацию в Покровске и опровергла некоторые слухи.

Успешная операция ГУР: «Это было красиво»

По словам журналистки, военная операция с участием вертолета Главного управления разведки (ГУР) МО Украины состоялась «немного раньше», а не накануне. Фронтовые журналисты были о ней проинформированы, но хранили молчание ради успешного выполнения миссии.

«Это было красиво… Ребята вошли. Содержат там кое-что. Вступают во взаимодействие. Она действительно важна для качественной зачистки. Поскольку подразделений задействованных там достаточно», — отметила Кириенко.

Ситуация в Покровске: логистика и управление

Юлия Кириенко опровергла слухи о том, что начальник ГУР Кирилл Буданов находится в Покровске, подчеркнув, что даже командиров батальонов подразделений, содержащих город, там давно нет.

Основные проблемы в районе Покровска связаны со сложной логистикой:

Передовая командная станция (КСП) отсутствует в Покровске уже несколько месяцев, поскольку для качественного управления пехотой нужна эффективная логистика, которая сейчас затруднена.

Из-за логистических проблем из города выходят даже пилоты дронов. В начале недели 25 бригада опубликовала видео выхода этих пилотов с ранеными.

Несмотря на сложную ситуацию в городе, украинская пехота продолжает удерживать позиции как в самом Покровске, так и в селах к югу от него.

«Спшки [наблюдательные пункты] есть в Покровске. И пидоры свои тоже обустраивают. Чуть ли не рядом с нашими. Пройдут. Пытаются прорываться на мотоциклах», — добавила корреспондентка.

Главная цель: удержать город и сохранить пехоту

Журналистка подчеркнула, что на всех уровнях управления есть четкое осознание важности содержания Покровска, особенно на фоне международных противостояний.

«Все отдают себе отчет, что мы не должны потерять город… И вместе с тем отдают себе отчет, что мы не можем потерять в первую очередь пехоту», — подытожила Кириенко.

Где именно находится Буданов: фото

Спецкор отметила, что для качественного контроля операцией в Покровске командиры должны быть во взаимодействии и связи. Осуществлять это там, где идут уличные бои, среди разваленных жилых застроек, под бесконечными обстрелами КАБ и артиллерии и атаками дронов — невозможно.

«Когда пишут о присутствии в Покровске, пишут о присутствии подразделений. Командиры рядом. Но не в самом городе. Комкор, комбриги и управляющий ГУР управляют подразделениями. Они присутствуют лично в окрестностях города. Но Покровск — поле боя. Задействовано немало подразделений. Процесс идет. Верим в хорошие решения», — написала Юлия Кириенко.

Кирилл Буданов с комбригами недалеко от Покровска / © Юлия Кириенко

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что штурмовики военной разведки Украины начали масштабную десантную операцию в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои. Источники в Силах обороны говорили о том, что к операции привлечены несколько вертолетов, а руководит ею лично начальник ГУР Кирилл Буданов, который находится непосредственно на месте событий.