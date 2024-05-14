Буданов вышел в прямой эфир из-под Харькова: все, что известно о новом наступлении РФ

ТСН.ua разбирался, что происходит в Харьковской области и способны ли ВСУ сдержать российское наступление.

Наступление на Харьковщину 2024 года продолжается. Россияне продвигаются – по данным Osint-аналитиков, серая зона расширилась. Главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на Харьковщине – "на грани".

Происходящие в Харьковской области способны ли ВСУ сдержать российское наступление, которое заявление сделал Зеленский, о чем предупредил Буданов и куда уже в ближайшее время может ударить враг, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

На Харьковщине из приграничных городов и сел продолжается эвакуация гражданских, в частности из Волчанск — города, к которому врагу удалось подойти вплотную. В настоящее время райцентр под контролем ВСУ, однако, как отмечают военные и волонтеры, его постоянно обстреливают оккупанты, почти полностью разрушив населенный пункт. В Генштабе ВСУ сообщили, что город и позиции украинских защитников россияне сносят КАБами.

Россияне расширили серую зону

14 мая в Генеральном штабе сообщили, что ВСУ отошли от пограничного села Лукьянцы, что в 22 километрах от Харьковской кольцевой. Osint-аналитики проекта DeepState вечером 13 мая опубликовали визуальные подтверждения потери Украиной контроля над рядом поселков на этом направлении. Свою трехцветную тряпку оккупанты вывесили в селе Глубокое, что к северо-востоку от Харькова. В Огурцово, что неподалеку от Волчанска, зашли "кадыровцы".

В Буданова ожидают новое наступление россиян

Свою оценку ситуации в Харьковской области сделали и в ГУР МО Украины. Начальник управления Кирилл Буданов дал интервью американскому изданию The New York Times. Как заявят журналисты, разведчик вышел с ними на связь прямо из Харьковской области, где находился в защищенном бункере и вместе с другими командирами контролировал оборонную операцию ВСУ.

По словам Буданова, несмотря на сверхсложную ситуацию, которая сложилась для ВСУ, защитники должны отразить врага в ближайшие несколько дней. Но у россиян есть дополнительный план – украинская разведка прогнозирует новое наступление россиян уже на Сумщине.

"Генерал Буданов оценил, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но он ожидает, что Россия начнет новую атаку к северу от Харькова, в Сумской области. Генерал Буданов сказал, что целью россиян на северо-востоке было посеять панику и хаос в регионе "На данный момент наша задача – стабилизировать линию, а затем начать отбрасывать их через границу", – сказал он, добавив, что наплыв украинских резервов сумел "частично нарушить их планы", – говорится в The New York Times.

Но какой ценой? Буданов признается, что перебрасывание резервов с одного участка фронта на другой порождает новые угрозы для ВСУ. Людей может не хватить в Донецкой области.

"Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической. Все наши силы либо здесь, либо в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", – сказал руководитель ГУР. .

Затем в режиме лайв прямо с Харьковщины о ситуации в пограничном и не только в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал и сам Кирилл Буданов. Дал начальник ГУР и пространное объяснение своим словам американским журналистам.

Реакция Зеленского на увольнение харьковского командующего

13 марта в видеообращении к народу об активизации врага против Сумщины и Черниговщины заявил и президент Владимир Зеленский. Также он прокомментировал вынужденную замену командующего ОТУВ "Харьков". По информации ВСУ, с 11 мая там командует генерал Драпатый, заменивший Юрия Галушкина.

"Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, и ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов – мы уничтожаем пехоту оккупанта, технику",– сказал глава государства.

Журналисты украсили?!

Впрочем, украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко, с которым мы пообщались, уверенно заявил, что статья The New York Times по меньшей мере исказила и украсила слова Буданова. Однако враг может попытаться давить и на Сумщине.

"Вполне возможно так же в пограничной полосе они могут предпринять какие-то действия. Хотя у них основной их контингент сконцентрирован именно в Белгородской области и направлен на действия в пограничной полосе Харьковщины. Но если мы говорим о Сумщине или Черниговщине, так, там размещены соответствующие группы войск прикрытия границы, но их недостаточно для того, чтобы создать нечто подобное, что мы можем сейчас наблюдать в Харьковской области.

Согласно моей информации, которая есть у меня, опубликовавшая это интервью Нью-Йорк Таймс она многим манипулировала, исказила слова господина Буданова, и в большинстве своем сама статья не соответствует действительности того, что говорил Буданов",– отметил Коваленко.

"Хайпожеры" дезинформируют украинцев

Эксперт подчеркнул, что в СМИ слишком много недостоверной информации и хайпа относительно наступления на Харьковщину. Успехи россиян там преувеличены, а настоящие действия украинского командования обезображены.

В ГУР и Генштабе подтверждают многочисленные потери врага в попытках зайти глубже в Харьковскую область. За сутки враг потерял 1400 боевиков, 11 танков и более 40 единиц брони.

Также в разведке опубликовали перехват разговора командиров окупантов, которые вынуждены угрожать собственным воинам, чтобы те шли на мясные штурмы, или их нашпигивают свинцом свои же.

Тем временем Владимир Зеленский встретился в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с необъявленным визитом в украинскую столицу. Главные вопросы – помощь США, в том числе ПВО. Харькову крайне нужны 2 ЗРК "Петриот", уточнил президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

СРОЧНО! Буданов вышел в прямой эфир из-под Харькова! Что происходит?