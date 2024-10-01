Буданова отправят в отставку?: что известно о возможном увольнении главы ГУР

Сетью в последнее время все чаще стали распространяться слухи о якобы возможном увольнении главы ГУР Кирилла Буданова. И сначала все это походило на вброс пропагандистов. Эта тема достаточно активно поднималась в Сети. Украинцы предполагали, что Буданова хотят назначить на должность заместителя главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Но теперь о возможности отставки Буданова уже начали говорить и некоторые эксперты. Что интересно, несколько недель назад, а именно 20 сентября, стало известно, что Умеров уволил двух заместителей Буданова: Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. В то же время, СМИ, ссылаясь на собственные источники, писали, что эти отставки с самим Будановым якобы не согласовали, другие говорили, что это наоборот его решение.

Об этом писал "Бабель" со ссылкой на собственные источники в Минобороны и силовых структурах, причастных к Силам обороны.

"По информации "Бабеля", с Будановым увольнения не согласовывали и не совещались с ним по этому поводу. В то же время другой собеседник, близкий к уволенным, считает, что за таким решением стоит сам Буданов".

Кроме этого, "Украинская правда", ссылаясь на анонимных собеседников, написала, что увольнение заместителей Буданова произошло за неделю до того, как об этом стало известно в целом. При этом в сети активно курсирует не подтвержденная информация о возможной отставке самого Буданова.

"Собеседник УП не стал комментировать эти слухи. Другой источник отметил, что министр обороны Рустем Умеров планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и высокопоставленных должностных лиц. Главной причиной называют "неэффективность, совковый подход и отсутствие результатов в работе по направлениям".

В Бабеле кроме этого пишут, что другой собеседник считает, что решение об отставке Буданова приняли в Офисе президента.

"На днях бывший нардеп, а ныне блогер Борислав Береза сообщил, что в Офисе президента собираются уволить Буданова. Один из членов профильного комитета Верховной Рады на вопрос "Бабеля" об этом отметил, что "в короткой перспективе" это точно не произойдет. Отношения Буданова и главы Офиса президента Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова рассматривали вместе с Сырским на должность главнокомандующего.

Понятно, что такие слухи оживили интерес вокруг Буданова. О том, что его увольнение не исключается, пишет и радио НВ тоже ко со ссылкой на собственные источники.

"Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свой пост, вероятно, уже избрали его преемника. Об этом NV стало известно от информированного источника в силовых структурах. Комментируя информацию об увольнении Кирилла Буданова, собеседник сказал: "Такой вариант существует "В то же время он опроверг информацию некоторых телеграмм-каналов об отправке нынешнего главы ГУР послом в зарубежную страну."

Фото: Zelenskiy/Official

Кто может заменить Буданова?

Более того, там даже предположили, кто же может заменить Буданова на его посту, но официальных комментариев по этой информации, конечно, нет.

"По предположению источника, новым руководителем ГУР может стать 55-летний Олег Иващенко, ныне занимающий должность главы Службы внешней разведки Украины. Официальный комментарий от ГУР МО NV пока не удалось получить."

Интересный нюанс!

Но есть интересный момент и в сообщении Умерова за 1 октября, в котором он отмечает, что подобные решения во время войны — закрытый периметр. Сказано ли это об этой ситуации, идет ли речь о якобы отставке Буданова – не ясно.

"Система Министерства обороны Украины — Вооруженные силы, ГУР и ДССТ — во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них — недопустимы."

Нардеп о слухах отставки Буданова

Тем не менее, механизм обсуждений запущен, и эксперты, конечно же, не молчат, и каждый впереди делает прогнозы. Но давайте обо всем по очереди. Вот, например, на следующий день после того как были уволены заместители Буданова, народный депутат Украины от фракции Голос, член Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV тоже не исключил, что такой вариант развития событий вполне реален, и вспомнил, что подобная же история у нас уже была.

"Смотрите, есть разная процедура снятия с должностей и назначения на должности разных лиц в разных силовых структурах. Эта процедура действительно разная, но по факту, особенно в условиях военного положения, каждое такое изменение, каждая такая кадровая ротация де-факто, а в преобладающей большинстве де-юре, соглашается с Верховным главнокомандующим, то есть с президентом. У него есть компетенция, у него есть возможность заменять любые военные кадры на любых должностях., которую он получает непосредственно от своей обстановки, людей, работающих у него в аппарате, который называется Офисом президента, также в Совете национальной безопасности, который у нас занимается координацией деятельности силовых структур Очевидно у президента появились какие-то потребности, какие-то мотивы заменить. этих людей. Я не знаю обстоятельств. Может ли это служить основанием для возможной замены руководителя Главного управления разведки? Может ли это произойти? Может быть. Я напомню, что когда-то нам казалось, что [Валерий] Залужный будет вечно в должности главка. И все говорили, что это невозможно. А это вышло. Поэтому, если президент сочтет нужным заменить Буданова в должности руководителя ГУР, я думаю, что это произойдет. Есть ли у него причины? Это нужно спрашивать президента”.

А существующие версии причин отставки главного разведчика, в эфире Radio NV рассказал и политолог Алексей Кошель, ну и сразу допустил, какой же может быть дальнейшая судьба.

"Если действительно эта отставка будет иметь место, я не склонен считать, что Буданов будет продолжать дипломатическую карьеру. По крайней мере, для украинских граждан это будет выглядеть не просто смешно, это будет сериал смеха, имею в виду, после назначения [бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия ] Залужного послом Украины в Великобритании.

Напомним, 1 октября президент Украины провел встречу с главой ГУР Будановым.

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