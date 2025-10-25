"Будем ловить жилыми домами": Жданов предупредил об опасности и массированной атаке РФ — что известно

Олег Жданов / © ТСН

Российские дроны начали массово попадать в жилые дома. Во время недавней ночной атаки два Шахеда попали в многоэтажки в Киеве, еще один влетел в квартиру в Каменском на Днепропетровщине. Все три, к счастью, не разорвались.

Зачем Россия атакует жилую застройку — это случайность или целенаправленные удары, чего ждать от армии РФ дальше и когда она может нанести массированный удар — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, избежать трагедии удалось, вероятно, из-за качества сборника российских «Шахедов» — именно поэтому ударные дроны, к счастью, не разорвались.

«На заводах по сборке этих „Шахедов“ работают, в буквальном смысле этого слова, папуасы, иностранные рабочие. Это качество сборки, скорее всего. Они гонят количество и могут быть сбои с качеством. Вспомните, когда они начинали массовое производство, там даже топливный бак на „Шахедах“ ставили из пластиковой бутылки из-под воды. То же самое, скорее всего, может происходить и здесь — в том плане, что качество вызывает случаи, когда эти дроны не срабатывают, не детонируют. Это может быть и качество поставщиков, а может быть и качество самой сборки», — говорит Олег Жданов.

Что касается попадания в дома и квартиры, для наибольшей эффективности дронов российские операторы максимально занижают высоту полета, поясняет военный эксперт:

«У нас построены дома, и не все они наносятся на карту временных препятствий. Есть такая карта и каталог, они ведутся в генеральном штабе Вооруженных Сил любой страны. Когда ставят здание или сооружение 50 и более метров, должны туда вносить их, они являются искусственными препятствиями. Я думаю, что они вообще не учитывают подобные варианты. Поэтому, занижая высоту полета, чтобы обойти нашу систему ПВО, они попадают в дома в наших городах. Так что здесь, к сожалению, скорее всего именно такая картина».

По мнению Олега Жданова, российская армия в ближайшее время будет продолжать атаки по Украине в том же темпе и не только по энергетике.

«Они будут продолжать наносить удары и по объектам инфраструктуры, и по жилым массивам. Допустим, если жилой массив расположен возле объекта, то они могут использовать эти здания в качестве прикрытия для своего дрона, чтобы он пытался дойти до объекта. А вероятность его попадания в жилой дом в данном случае будет достигать огромных процентов. Что мы и будем наблюдать», — говорит эксперт.

По его словам, чтобы противодействовать этому Украине нужно, во-первых, создавать сплошную систему ПВО — начиная от размещения, например, мобильных огневых групп на крышах зданий.

«Мы, кстати, не практикуем такое. Мы стараемся размещать их вокруг городов и вокруг объектов. Во-вторых, нам нужно увеличивать количество. Вот в Харькове отремонтировали лицей, в который раньше попал Шахед. И потратили там 150 миллионов гривен, если я не ошибаюсь. Они его отремонтировали, а позавчера его снова разрушили — КАБ прилетел. Но на эти деньги можно было закупить вооружение и создать около 200 мобильных огневых групп. Понимаете? И это можно создать сетку над Харьковом. Достоверность попадания стала бы гораздо меньше. Это приоритеты в подходах к созданию систем обороны», — считает Олег Жданов.

Он добавляет, что то же касается государственного бюджета:

«В этом году меньше на оборону, чем в прошлом. Ну что, у нас война кончилась? Итак, два способа: огневые средства противовоздушной обороны и средства дальнего огневого поражения. Что они над Елабугой не летают? Они же 3 тысячи километров должны доставать. Дайте групповой удар, 20 ракет туда отправьте, чтобы эту Елабугу разнесли. Но такого нет. Тогда будем ловить жилыми домами, тепловыми электростанциями и другими объектами».

Военный эксперт обращает внимание на то, что армия РФ несколько недель не применяла стратегическую авиацию для ударов по Украине. По его мнению, дело может находиться в техническом состоянии самолетов.

«Потому что есть ресурс, а эти самолеты нуждаются в обслуживании и ремонте. А у РФ нет производства таких самолетов. Оно потеряно. И это можно делать только за счет других. И во-вторых, я думаю, что на сегодняшний день это может быть политическое влияние. Путин использует средства нападения, которые можно списать на боевые действия. Ну, по крайней мере, тот же «Искандер». Хотя аэробалистические ракеты типа «Кинжал» он использует. Ракеты еще есть, судя по заявлениям нашей разведки. Но думаю, что здесь может влиять состояние самолетов», — говорит Олег Жданов.

Однако это не означает, что в ближайшие выходные, завтра-послезавтра, Россия не может применить стратегическую авиацию и нанести удар:

«К сожалению, мы не знаем, что у Путина в голове. Он может перегнать авиацию на ближние аэродромы, на тот же Энгельс. Надо снарядить их. И после этого нанести удар. Плюс мы постоянно отслеживаем не только взлет самих самолетов, мы даже отслеживаем боевые частоты, на которых работает российская стратегическая авиация. И это нам дает возможность отслеживать, есть ли какие-то движения, активность на боевых частотах. Ну и соответственно, тогда мы начинаем отслеживать аэродромы».