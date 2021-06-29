"Будешь бояться, пока горло не перережу»: на угрозы обидчика женщины в Запорожье не реагирует полиция

После жестокого избиения мужчину снова отпустили.

В Запорожье мужчина избил бывшую сожительницу просто в магазине, где она работает продавщицей на глазах у свидетелей.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Коллеги пострадавшего говорят, он ворвался в помещение и устроил расправу, потому девушка решила разорвать с ним отношения.

У пострадавшей сломан нос, многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Кроме бывшей невесты, досталось и ее напарнице, которая пыталась защитить девушку. И говорит, разошлась с сожителем именно потому, что он неоднократно избивал ее, несколько месяцев назад даже сломал руку. «Я тебя, су**, найду и переломаю все кости. Ты будешь всю жизнь меня бояться, пока я тебе, су**, горло не перережу», — угрожал по телефону пострадавшей сожитель.

Новости Украины: в Запорожье мужчина избил бывшую сожительницу прямо на месте работы

Девушка утверждает, трижды обращалась с заявлениями в полицию, однако защиты от полиции так и не дождалась. На этот раз после составления протокола нападающего в очередной раз отпустили.

«Полиция никак не реагирует. Я говорю, что меня надо убить, чтобы вы как-то начали реагировать?! Полиция разводит руками и игнорирует все», — убеждает пострадавшая.

Подробности этой истории смотрите в следующих выпусках ТСН.

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