"Будешь прилеты фотографировать?": бабушка из Бахмута стала звездой TikTok, но не знала об этом

74-летняя жительница Бахмута начала новый тренд в TikTok. Видео, где она под обстрелами спокойно показывает волонтеру последствия ударов, набрало более пяти миллионов просмотров. Героиня ролика только недавно эвакуировалась в Харьков, говорится в ТСН.

Под обстрелами Любовь ведет волонтера показывать пострадавший двор. “Мы в подвал вошли, я показала подвал. И из подвала только вышли, а тут прилетели гуси-лебеди. И сразу говорю, пошли прилет покажу”, — вспоминает женщина.

74-летняя Любовь, которую в соцсетях назвали «бабушкой из Бахмута», покорила зрителей своим спокойствием и невольно положила начало новому тренду в тектоке. Но из-за обстрелов у самой женщины Интернета не было. О том, что стала звездой, узнала от волонтеров, снявших это видео. "Мне все звонили, не только Украина, из Германии подруга говорит: Люба, мы тебя видели", — рассказывает Любовь.

74-летняя госпожа Любовь, которую в соцсетях назвали «бабкой из Бахмута»

Из Бахмута женщина с мужем уехали только, когда и в их дом попал вражеский снаряд. Говорит, несмотря на летающие над головами снаряды не могла сидеть в подвале. "Как только где-то стрельнет, дым. Я уже побежала смотрю, а что там, а кто там. Понимаете? А вдруг там человеку нужно помогать”, — говорит она.

И была очень полезна — организовывала раздачу продуктов, координировала волонтеров и помогала раненым. “Я открываю калитку, а возле меня падает женщина. "Люба, раненая". Мы с племянником и с мужем занесли ее в дом. Помыла ее, омыла. Позвонила поначалу знакомой из травматологии. Она мне сказала, что нужно сделать”, – делится женщина.

Муж Любы, проживший с ней 52 года, изо всех сил пытался уберечь свою жену. «Ее же не оставишь одну. По-любому, хочешь-не хочешь, а нужно уходить. Стояла на транспортерной ленте. Перед этим был там прилет. Я ее забрал и только забрал буквально в дом, а там уже прилет и транспортерной ленты нет. Или стояла вот, например, у ворот, вот только загнал ее в дом, прилет. А в этом месте, где она уже стояла в воротах, металл пробита дыра”, — рассказывает муж Любови Владимир.

Сейчас супруги живут в Харькове. Обосноваться на новом месте помогли волонтеры и неравнодушные подписчики. “Привезли посуду, газовый заправленный баллон, матрасы. Все это собрали. Сюда приехали. Они приехали с одной сумкой, без тапочек. Это все подписчики”, – рассказывает волонтер Виталий.

Впрочем, несмотря на поддержку, Любовь и ее Владимир уже не могут дождаться когда вернутся в родной Бахмут.

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