"Будет агрессивная оборона": эксперты о возможных сценариях войны после прихода Сырского

По словам эксперта, не исключено, что со стороны ВСУ будет больше штурмов.

Украина в ближайшее время будет вести агрессивную оборону, но враг воспользуется пересменкой для серьезного удара.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказали военные эксперты Александр Коваленко и Роман Свитан.

"Общая цель не изменится. Речь идет о выходе к границам 1991 года. Не изменится также и промежуточная стратегия. Речь идет об оборонных действиях как минимум до конца первого полугодия 2024 года. Но с учетом того, что Главнокомандующим становится Александр Сырский, можно сделать выводы, что наши действия в обороне могут стать более активными", — говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

И добавляет: "То есть будет использоваться больше методика системных контратак, штурмовых действий. Могу сказать так, что это будет более агрессивная оборона. Второй момент: возникает вопрос о том, как можно осуществлять более агрессивную оборону, чем активную, когда не хватает боеприпасов. Когда есть проблематика с поставкой от наших партнеров. Это вопрос".

По словам Коваленко, насущным остается вопрос поставки вооружения и боеприпасов:

"Я не исключаю, что общий план наших действий будет формироваться, но пока мы не получим достаточной помощи от наших партнеров, пока не возобновится полноценная поставка от наших партнеров, говорить о реализации такой тактики как успешной я не могу. Поэтому, скорее всего, кардинальных изменений в ближайшее время мы не увидим".

Возможна ли значительная операция в ближайшее время

На это эксперт отвечает так: " Я не вижу возможности проведения такой операции сейчас в зоне боевых действий. Не вижу ни одной локации, где это могло бы быть реализовано. Предпосылки на некоторых участках созданы. Но проводить такую операцию – для этого не хватает ресурса. В первую очередь – артиллерии".



В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан не мысли о отбрасывает вероятности того, что теперь уже бывшего главнокомандующего Валерия Залужного теоретически могут назначить премьер-министром.

"Дело не в Сырском, а в Залужном. Если Залужный после увольнения с военной службы будет назначен премьер-министром, а для этого нужно решение Верховной Рады, то это будет положительным моментом. Если его уволили для того, чтобы назначить премьер -министром – тогда это логический шаг", – говорит Свитан.

И добавляет месседж о том, что пока такие кадровые перестановки в военном руководстве небезопасны.

"Пока новая команда войдет в курс дел, а для этого нужно время, враг может нанести серьезный удар. А он однозначно этим воспользуется. Мы сейчас, в период пересменки, можем потерять восточный фронт. Лошадей на переправе не меняют, на переправе большое течение. Такие вещи не делают при выполнении боевых задач", — резюмирует эксперт.

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