"Будет для вас уроком": в Житомире мошенники через доставку Justin украли 114 тысяч у семьи ветерана АТО

"Будет для вас уроком": в Житомире мошенники через доставку Justin украли 114 тысяч у семьи ветерана АТО

Участник боевых действий в Луганской области хотел помочь жене, однако стал жертвой нечистых на руку людей.

В Житомире ветеран АТО собирал деньги на операцию жене, однако попал на крючок к аферистам. Мужчина решил продать компьютерную технику стоимостью 114 тысяч гривен. На онлайн-доске объявлений нашел покупателя, отправил ему софт через службу доставки Justin. Но клиент в последний момент отказался забирать товар, поэтому он вернулся в отделение отправителя. Уже оттуда впоследствии его похитил неизвестный. Служба доставки Justin, по словам семьи, своей вины в происходящем не видит и не спешит компенсировать потерянные деньги.

ТСН.ua выяснил подробности инцидента и побеседовал с представителями службы доставки.

Деньги на операцию

Владиславу 28 лет. Недавно он вернулся домой после трехлетнего военного контракта. Он артиллерист, служил в Луганской области, имеет статус участника боевых действий. До армии мужчина увлекался компьютерными играми, поэтому “собрал” себе серьезную “машину”, на которую без труда мог устанавливать самые новые гейм-приложения. Однако когда вернулся с АТО, решил продать технику, а заработанные деньги потратить на операцию жене — у его супруги Софии серьезные проблемы со зрением.

“Нужны были деньги, поскольку я очень плохо вижу. Мы хотели часть расходов на операцию покрыть этими деньгами. Помимо этого муж перестал играть и потребность в таком дорогом игровом девайсе отпала”, — рассказывает ТСН.ua супруга ветерана АТО София Мякота.

ТСН.ua

Мошенническая схема

На одну из популярных онлайн-досок объявлений Владислав выставил все оборудование: мощный компьютер, игровой монитор, видеокарту. Стоимость комплекта — 114 тысяч гривен.

Со временем нашелся и покупатель. Из Одессы. Однако клиент поставил условие — отправить товар исключительно службой доставки Justin. Владислав и София согласились, поэтому игровой софт уехал в курортный город. При этом там товар никто не забрал, в связи с чем его через время отправили обратно в Житомир.

“Насколько мы понимаем, в Одессе на отделение никто не пришел, а просто через приложение сделал отказ от получения. Техника вернулась назад через 2—3 дня. Примерно в 13:30. Когда мы за ней пришли, нам сказали, что ее уже получили несколько часов назад. Оператор отделения сразу начала говорить что это не ее вина, что два неизвестных мужчины назвали ФИО и номер телефона, по этим данным она отдала посылки. Хотя все мы понимаем, что эти данные есть как у отправителя, так и у получателя. Они не предъявили никаких документов”, — добавила София Мякота.

Переписка с потенциальным подозреваемым

В какой-то момент клиент с онлайн-доски объявлений, которому и адресовалась посылка, связался с Владиславом и потребовал выкуп. Технику он соглашался вернуть, если ему перечислят 10 тысяч гривен. Что любопытно, находился он, очевидно, отнюдь не в Одессе, где первоначально должен был забрать товар, а в Житомире.

“Мы с ним переписывались. Требовал у нас 10 тысяч гривен. Но мы ничего не скинули и пытались тянуть время в надежде на полицию. Он выставлял себя якобы перекупщиком. Хотя, как я понимаю, это один и тот же человек. В Одессе никого не было. Это лишь часть их аферы — сделать так, чтобы мы поверили в “настоящего” покупателя”, — подчеркнула София.

Женщина показала нам скриншоты переписки с этим человеком. В общении он требует, чтобы семья перечислила им некую сумму денег: будь это пять тысяч или десять — неважно, главное — “гарантии”.

“Когда ждать пополнение? Скольку у вас есть денег на карте? Это наши гарантии. Гарантии того, что нужно разойтись на нормальной ноте. Для вас это (потеря имущества, — ред.) будет уроком”, — писал гражданин

Скриншот

Расследование

По словам Софии, после случившегося на место вызвали правоохранителей. Однако они, говорит женщина, особой вовлеченности в происшествие не проявляли. И даже тогда, когда служба безопасности Justin предоставила видео с камер наблюдения, на которых видно, как в отделение зашли два мужчины — один из них был без маски.

“Представитель службы безопасности доставки сказал, что один из этих мужчин находится на условном сроке из-за похожего преступления. Служба безопасности предложила правоохранителям просто вызвать этого человека, поскольку он должен постоянно отмечаться в полиции. Но никто этого так и не сделал”, — подчеркнула София Мякота.

Следователь, которая занимается расследованием инцидента, сообщила ТСН.ua, что уголовное производство находится в прокуратуре.

“Производство находится в прокуратуре для принятия решения о подследствии. Сумма, которая проходит в деле, — подпадает под уголовную ответственность. Производство же открыто по факту “мошенничества”. Личность подозреваемого установлена”, — рассказала нам следователь.

При этом она не уточнила, действительно ли подозреваемый находится под условным сроком освобождения.

Что говорят в службе доставки Justin

На горячей линии нам сообщили, что о случившемся им известно. Однако какой-либо детальной информации они сейчас предоставить не могут, потому что “идет служебное расследование”.

“Сейчас продолжается досудебное расследование. В полицию было подано заявление. На данный момент проводится служебное расследование, где именно находятся посылки и кто их забрал”, — сообщила ТСН.ua оператор службы доставки.

Там также не ответили, действительно ли сотрудница отделения не проверила документы у получателя посылки.

Отметим, что подобные инциденты уже неоднократно случались и в других службах доставки. Недавно мы писали, как мошенники обманули мужчину, который хотел отправить посылку с орехами стоимостью 180 тысяч гривен "Новой почтой". Преступники предложили гражданину "адресовать посылку себе". Он повелся и потерял деньги.

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