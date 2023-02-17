"Будет элемент новизны во встрече": Кулеба назвал два ключевых вопроса для обсуждения с главным дипломатом Китая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что 18 февраля будет переговоры с главным дипломатом Китая Ван И. Глава украинского ведомства рассказал, что на встрече будут обсуждать формулу мира президента Владимира Зеленского и стратегии Китая в войне.

Об этом Кулеба сказал на вопрос журнилистки 1+1 в Мюнхене 17 февраля.

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Глава МИД Украины ожидает на "откровенный разговор". Кулеба добавил, что именно с Ван в начале полномасштабного вторжения поддерживал контакт.

"Это уже не первый мой контакт с господином Ван И. Я рассчитываю на откровенный разговор, посвященный двум вопросам: формуле мира президента Зеленского и стратегии Китая вообще в этой войне. Мы считаем и исходим из того, что соблюдение принципа территориальной целостности государств является фундаментальным интересом Китая на международной арене, и , собственно, необходимость соблюдения и защиты этого принципа является наибольшей побудительной силой для Китая, больше, чем какие-либо другие аргументы Украины, США или любой другой страны. КПК " Поэтому будет элемент новизны в этой встрече. Хотя господина Ван И я хорошо знаю как министра иностранных дел. Именно с ним мы в начале войны поддерживали контакт. И очень хотим, чтобы состоялся разговор президента Зеленского с Си Цзиньпином. И будем об этом тоже" с ним завтра говорить", — рассказал он.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин хочет выступить с "речью о мире" в годовщину вторжения Путина в Украину — 24 февраля.

Стоит добавить, что Си Цзиньпин заявил, что поддерживает Иран, который является союзником России в войне против Украины. В частности, в "противостоянии с Западом и Соединенными Штатами Америки". По словам лидера КНР, Пекин поддерживает Тегеран в защите национального суверенитета и "противостоянии односторонним действиям и запугиванию".

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