Хаотическое отступление, массово будут убегать все: прогнозы Жданова о побеге россиян во время контрнаступления

Военный эксперт Олег Жданов считает, что "жестом доброй воли" можно будет назвать ситуацию, когда мы действительно прорвем фронт и контрнаступление будет развиваться успешно.

Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

По его словам, на войне может состояться повторение херсонского или харьковского варианта. По его словам, речь идет об обвале обороны и хаотическом отступлении российских войск.

Да, будут отдельные очаги сопротивления, потому что они там строят линии обороны в том плане, что командный состав, конечно же, будет пытаться выполнить задачу. Но насколько они будут мотивированы? Чтобы не случилось так, что командир будет мешать отступать, а его просто пристрелят и будут бежать дальше. Поэтому я думаю, что в такой оперативной глубине сухопутный коридор будет за Мелитополем, ближе к Бердянску. Вряд ли там кто-нибудь будет выражать сопротивление. Если мы будем туда подходить, то будет массирован отступления", — высказался эксперт.

Сейчас, подчеркнул Жданов, открыт вопрос, что будет в повестке дня у оккупантов, — это массовая эвакуация.

"Еще же будут бежать коллаборанты, на дорогах создадутся пробки, железная дорога будет под контролем ВСУ. Поэтому там некому будет думать о сопротивлении", — высказался он.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие недели. Вашингтон вместе с другими союзниками обязались поддерживать Украину в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета.

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