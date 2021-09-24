Будет холоднее, чем ноябрь и декабрь: народный синоптик дал прогноз погоды на октябрь-2021

Будет холоднее, чем ноябрь и декабрь: народный синоптик дал прогноз погоды на октябрь-2021

Также во втором месяце осени уже может выпасть и снег.

Октябрь в этом году будет холодным, говорит народный синоптик Леонид Горбань, который поделился с ТСН.ua своим прогнозом.

Так, согласно его расчетам, в октябре ожидаются очень холодная погода с заморозки, будет немало и дождливых дней.

В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз на октябрь:

1-4 — холодно, мрачно

5-6 и 8-10 — дожди

11-19 — пасмурно, холодно

14 — заморозки

20, 22-23 и 26 октября — дожди

27 и до конца месяца будет сухо, но холодно

Стоит также отметить, что ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, что во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег. По ее словам, если раньше в Украине переход к зиме был плавным — с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились. Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.

Читайте также:

Новости недели: как приспособиться к новым климатическим реалиям

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку