"Будет как в Израиле?": что известно о мобилизации женщин в Украине и почему разгорелся скандал

В Украине не утихают разговоры о мобилизации женщин, хотя президент заверил, что этого не будет. И все же эти упреки в общество делаются не просто так.

Кому и зачем это нужно и при каких условиях можно говорить о призыве женщин, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Какие изменения возможны

В Украине еще с октября расширили перечень военнообязанных, поэтому туда попали и женщины, но только те, которые имеют медицинские профессии. По крайней мере, пока. Ведь в Раде до сих пор готовят крупный законопроект по изменению правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Уже известно о том, что депутаты предложат уменьшить круг граждан, имеющих право на отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающихся в постоянном уходе. Также будет предложено расширить перечень лиц, которые должны стать на военный учет: проходившие службу в других странах, осужденные и т.д.

В законопроекте будут и уточнения о порядке прибытия военнообязанных и резервистов в ТЦК во время мобилизации, да и готовится собственное предложение о мобилизации женщин для работы в тылу.

Будет ли принят законопроект, над которым только идет работа, и принесет ли он изменения к лучшему, покажет время. А пока проблемы с мобилизацией в Украине никуда не исчезли и часть общества возмущается, мол "пусть депутаты и их дети воюют", много упреков было наоборот, что вот смотрите, в Израиле, когда началась война, даже женщины воевали. Давайте вспомним, как было в Израиле.

Опыт Израиля

Самой громкой стала история 25-летней Инбаль Рабин-Либерман. Местные СМИ писали, что девушка первым утром 7 октября правильно оценила угрозу и быстро раздала оружие "группе быстрого реагирования" из жителей поселка. Террористов ХАМАС при подходе к поселку встретили огнем. Все боевики ХАМАСа, пытавшиеся прорваться в кибуц, были убиты. У забора позже насчитали 25 тел боевиков. Девушка стала героиней своей страны и примером для других. Но есть одно но.

Эта девушка отслужила в боевых частях ЦАХАЛа, училась в школе женского лидерства. В декабре 2022 года кибуц назначил ее на должность координатора по военной безопасности. Инбаль сменила на этом посту своего дядю, Ами Рабина. Координатор по военной безопасности в таких поселениях отвечает за безопасность жителей в обычных и чрезвычайных ситуациях до прибытия сил ЦАХАЛа или полиции. Он является неким связующим звеном между жителями поселка, местными властями и силовиками, и получает зарплату из бюджета Минобороны.

В то же время в Израиле если война, то для всех. К примеру, уже в первые часы к войску присоединились родственники 19 министров, в том числе Нетаньяху. Выяснили это местные журналисты, и впоследствии рассказали, что в армию были призваны сын премьера Беньямина Нетаньяху, сын президента Ицхака Герцога, сыновья генерал-лейтенанта Армии обороны Израиля Бенни Ганца, двое детей министра обороны Йоава Галланта, а также четверо детей министра поселений Орот Струк.

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Сейчас дойти до таких масштабов в Украине вряд ли удастся, обществу в первую очередь нужно осознать необходимость прохождения службы в армии в целом. Но на будущее, если такие навыки будут все, это может обезопасить украинцев от повторных масштабных нападений и уменьшить количество жертв. Конечно, лучше, чтобы вообще это не понадобилось. Но Россию пальцем с карты не истрешь. К несчастью.

Система службы в Израиле

Так что разберемся, какая она, система службы в Израиле, и почему в Украине уже силой вручают повестки, а там по вызову все прибывают сами.

Так вот, там существует принцип, что народ строит свою армию и наоборот, а призыву подлежат все граждане, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола.

Однако ранее Владимир Зеленский предупреждал, что это лишь один из примеров, который будет рассматриваться и обсуждаться с общественностью. Поэтому нам следует разобраться в израильской модели безопасности, чтобы понять для себя, насколько мы стремимся ее подражать.

Срочная служба у мужчин длится 36 месяцев, а у женщин — 24. В стране убеждены, что именно такой срок позволяет хорошо овладеть военной специальностью. Довольно часто женщины получают отсрочку по беременности. И все же попадающие в армию обычно служат в артиллерии и пограничных войсках. После прохождения военной службы большинство солдат должно находиться в резерве. Кстати, в резерве находится иногда до полумиллиона граждан и в настоящее время они могут свободно учиться и овладевать новыми профессиями. Соответственно, средний возраст израильского студента-первокурсника – около 23 лет.

Обращают внимание там и на ситуацию внутри коллектива, ведь в стране даже существует уголовная ответственность за попытку "откосить" от армии и за "дедовщину" внутри нее. Военнослужащие Израиля отбираются по множеству показателей, поэтому военная служба считается престижной, то есть понятия искать военнообязанных там априори не существует, определены четкие личностные, психические, физические и умственные критерии. Их соблюдение обеспечивают с помощью психологических тестов, проводят личные интервью с военным психологом и даже по оценке уровня образования.

Кроме того, срочники, кадровые офицеры и резервисты проходят максимальную военно-патриотическую подготовку. Но и в Израиле есть нюансы. К примеру, все-таки существует категория мужчин, которым дают отсрочку, речь идет о мужчинах, обучающихся в еврейских религиозных школах. Но обучение у них может продолжаться и всю жизнь, а потому подавляющее большинство ультрарелигиозных евреев в армии не служит. Соответственно есть те, кого это тоже раздражает.

Но особое внимание уделяется не просто тому, чтобы научить пользоваться мужчин и женщин оружием, или отслужить для галочки, там прежде всего думают и о качественном обеспечении армии. Для этого в Израиле создана электронная система контроля всех материальных ресурсов и логистики. А еще у израильской модели есть еще одна отличительная черта — приоритетное развитие собственных высоких технологий и собственного ОПК, способного производить современные системы вооружений.

Израильская модель: "за" и "против"

Но почему вообще возникла такая система в Израиле? Вы можете быть удивлены, но это не только из-за неуравновешенного и кровожадного соседа. Израиль уже привык, что может рассчитывать только на себя. А посол Израиля в Украине Михаэль Бродский вообще считает, что собственно и Украине пора делать похожие реформы: “Израиль уже десятки лет рассчитывает исключительно на себя. Я уверен, что и Украина придет к тому же. У вас нет другого выбора.

В то же время он высказывает мнение, что неправильно делать "копипаст", то есть брать какую-то модель, будь то израильскую или другую, и полностью копировать ее в Украине. Ведь следует учитывать местные нюансы. А ведь в Украине пока еще нет общественного осознания того, что служить должны все. Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт Петр Черник: «Мы не израильтяне. У нас еще нет того общественного осознания, что служить должны все. На эту минуту у нас еще достаточно большой потенциал мужчин».

Да и даже без израильской модели в Украине сейчас служит 43 тысяч женщин. А это на 12 тысяч больше двух лет назад. Такие цифры озвучили в Минобороны в октябре этого года и отметили, что они уже интегрируют в армию стандарты НАТО — в частности, в сфере гендерного равенства. В частности, сообщает ведомство, сделали следующее: отменили ограничения по должностям для женщин.

Теперь женщина в армии может быть и водителем, гранатометчиком, и заместителем командира разведгруппы, и командиром БМП, а также ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д. Отменили и ограничения по возрасту, потому что раньше контракт могли заключить женщины 18-40 лет, теперь контрактницами можно стать и до 60 лет.

Также предоставлена возможность получать военное образование всех уровней. Женщинам можно овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем служить по широкому перечню должностей. И это не окончательный список. Кроме того, теперь в Министерстве Обороны Украины есть 81 внештатный советник по гендерным вопросам и 74 таких советника — на общественных началах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕВУШЕК — ТОЖЕ НА ВОЙНУ? Кто придумал мобилизацию женщин и почему разразился скандал?!

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