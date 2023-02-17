Будет ли дальше дозировать Запад поддержку Украины и решил ли, что делать с Россией: Кулеба ответил

Министр отметил, что стабильность европейского региона будет зависеть от того, какой в будущем будет РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Запад дальше будет дозированно поддерживать Украину из-за риска ядерной эскалации со стороны России, но государство устраивает "эта система контролируемого управления рисками".

Об этом министр рассказал в комментарии ТСН.ua в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

"Контролируемое управление рисками — это, знаете, "Отче наш" для любого политика. Принимая решение о предоставлении системы ПВО, ты тут же должен сказать о контролируемом управлении рисками. Принимаешь решение о предоставлении танков — тут же должен напомнить о контролируемом управлении рисками. Нас устраивает эта система контролируемого управления рисками, при которых Украина получает все необходимое ей оружие", — пояснил Кулеба.

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Он также ответил на вопрос о том, выработал ли Запад стратегию, что делать с Россией в будущем.

"О будущем России я считаю, что в принципе здесь в Мюнхене вряд ли уже готовы к полномасштабному обсуждению этой темы на сцене, на официальных заседаниях. Но я считаю, что эта тема должна абсолютно доминировать в кулуарах", — сказал глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что долговременный мир в Европе невозможен без ответа на вопрос о будущем России.

"Долговременный мир в Европе достигается ответами на два вопроса: первый – является ли Украина членом ЕС и НАТО, утвердительный ответ – это половина решения проблемы; и второй – это какой будет Россия. Потому что даже когда Украина станет членом ЕС и НАТО, все равно стабильность региона – безусловно, войны уже не будет, – но стабильность региона будет зависеть от того, какой собственно будет Россия", – пояснил Кулеба.

"У нас есть свое понимание и свое видение. Партнерам еще нужно к этому прийти. Они еще опасаются этой дискуссии. Но, конечно, уже чувствуют ее скорую неизбежность", — заметил министр.

Напомним, как пояснила ранее директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, на Западе все больше склоняются к необходимости победы Украины в войне, однако видят эту победу по-разному. В то же время на Западе вообще не представляют, как должно выглядить поражение России.

Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что настоящая победа государства – это распад России, угрожающий всему миру.

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