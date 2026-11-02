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Будет ли доллар по 50 гривен: экономисты поразили прогнозом о курсе валют в Украине
Национальный банк Украины перенес курс гривны в новый коридор 45,5–46 грн/долл. Финансовые аналитики дали прогноз по курсу доллара на ноябрь и ответили, достигнет ли он отметки в 50 грн за доллар.
В конце октября Национальный банк Украины провел давно прогнозируемую контролируемую девальвацию гривны. В результате курс национальной валюты сместился в новый, более высокий коридор — между 45,5 и 46 грн за доллар. В настоящее время регулятор удерживает эти позиции с помощью интервенций и контролирует ситуацию на межбанковском рынке.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Новые цифры на табло: чего ожидать от курсов в ноябре
Эксперты отмечают, что обновленный уровень является базовым сценарием на следующий месяц, однако на рынке сохраняется тенденция к дальнейшему планомерному и контролируемому ослаблению национальной валюты.
Андрей Шевчишин, финансовый аналитик: «Новый уровень курса в ноябре на межбанковском рынке — 45,10–46 грн/доллар, на наличном рынке — в пределах 45,5–46,5 грн/доллар, в настоящее время он превысил 46,10 грн при продаже. Это базовый сценарий, но при ухудшении экономической ситуации не исключаю, что Нацбанк будет поднимать курс выше 46 грн/доллар. Статистически, начиная с 2000 года, было лишь пять лет, когда в ноябре курс гривны укреплялся».
Грозит ли Украине курс доллара по 50 гривен?
Несмотря на то, что в конце октября официальный курс НБУ, а также показатели межбанковского и наличного рынков достигли новых исторических максимумов, превысив отметку 45,60–46 грн/доллар, экономисты советуют не ожидать резкого скачка курса валюты.
Андрей Забловский, экономический эксперт: «В ноябре ситуация на валютном рынке Украины будет подчиняться тенденции планомерного и контролируемого ослабления гривны. В конце октября официальный курс НБУ, межбанковский и наличный рынок установили новые исторические максимумы, преодолев отметку 45,60–46 грн/доллар. Однако стремительного неконтролируемого взлета до 50 грн/доллар в ноябре не произойдет, поскольку Нацбанк контролирует межбанковский рынок с помощью еженедельных интервенций. По моему прогнозу, ожидаемый валютный коридор в ноябре — 45,5–46 грн/доллар».