Будет ли дорожать доллар: эксперты шокировали прогнозом на курс валют в Украине

Эксперты дали прогноз по курсу валют / © Pixabay

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Ситуация с курсом доллара в Украине по-прежнему остается сложной и труднопрогнозируемой. Эксперты отмечают, что в настоящее время достоверными могут быть лишь краткосрочные прогнозы на период от двух до четырех недель.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Зависимость курса от решений Верховной Рады и международной помощи

Экономический эксперт Олег Пендзин видит прямую связь между курсом валют и эффективностью работы Верховной Рады во второй половине октября.

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Олег Пендзин: «Внутренняя ситуация в Украине — как с курсом доллара, и с состоянием госбюджета — напрямую зависит от поступления приостановленной зарубежной помощи в размере 29,5 млрд долларов, условием получения которой является принятие Верховной Радой более двух десятков законов.

В частности, важным "маяком" является закон о налогообложении почтовых отправлений товаров из-за рубежа. И не только это — речь идет также о законах о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы и так далее; об этом уже много говорилось. Рада приступила к работе, есть надежда, что по крайней мере основные законы примут, и средства поступят. Поэтому выскажу осторожный оптимизм: до конца октября курс доллара удержится в коридоре 45–45,5 грн/доллар».

Негативные экономические факторы и давление на доллар

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин, напротив, отмечает, что и экономические, и связанные с безопасностью факторы по-прежнему остаются негативными.

Андрей Шевчишин: «Экономика уходит в минус, рост цен ускоряется, что требует выравнивания паритета с долларом, то есть девальвации гривны. Поэтому вся дальнейшая динамика доллара теперь зависит от двух факторов: решения НБУ и котировок доллар/евро. Если оно продолжит падение (а технически пробит восходящий канал и идет к отметке 1,10), то в Украине давление пойдет прямо на доллар, без прокладки в виде евро».

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Прогнозы в отношении рынка безналичных и наличных расчетов

Эксперт Андрей Забловский прогнозирует, что до конца октября:

На безналичном рынке: курс доллара будет колебаться в диапазоне 45–45,3 грн/доллар .

На наличном рынке: свыше 45,5 грн/доллар .

Котировки пары доллар/евро: останутся в пределах 1,12–1,13.

По его словам, курс наличного евро в Украине во второй половине октября несколько повысится и будет держаться в пределах 51–51,5 грн/евро при продаже. При этом ситуация на рынке наличной валюты стабилизируется, а спрос на валюту снизится.

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