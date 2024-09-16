Будет ли еще одна большая волна мобилизации в РФ: мнение американского офицера

Лиам Коллинз считает, что Путин боится объявлять новую волну мобилизации в РФ из-за отсутствия поддержки среди политических элит и населения.
Российский диктатор Путин не отважится официально объявлять еще одну волну мобилизации в РФ.
Об этом эксклюзивно для ТСН.ua заявил доктор Лиам Коллинз – старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа, прослуживший в армии США 27 лет, в 2016-2018 годах работавший исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине.
"Если бы Путин знал, что может мобилизовать большую силу, он бы это сделал, но он не верит, что имеет поддержку (политической элиты или российского населения) и способность вооружить и экипировать (новых мобилизованных — Ред.), если бы он это сделал", – заявил Коллинз.
Ранее Лиам Коллинз рассказал, почему Запад боится давать разрешение Украине на удары в глубь территории РФ. Также он объяснил, как повлияют на фронт удары вглубь территории РФ.
Кроме того, Коллинз поделился мнением, что может изменить ситуацию на фронте в пользу Украины.
Читайте также:
- В Красноярске задержали 520 мигрантов: получившим гражданство РФ вручили повестки
- Объявит ли Путин еще одну мобилизацию в России: в ISW прокомментировали вероятность
- "Мобильный" рекрутинг: в России зовут на войну из-за СМС