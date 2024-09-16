Будет ли еще одна большая волна мобилизации в РФ: мнение американского офицера

Лиам Коллинз считает, что Путин боится объявлять новую волну мобилизации в РФ из-за отсутствия поддержки среди политических элит и населения.

Российский диктатор Путин не отважится официально объявлять еще одну волну мобилизации в РФ.

Об этом эксклюзивно для ТСН.ua заявил доктор Лиам Коллинз – старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа, прослуживший в армии США 27 лет, в 2016-2018 годах работавший исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине.

"Если бы Путин знал, что может мобилизовать большую силу, он бы это сделал, но он не верит, что имеет поддержку (политической элиты или российского населения) и способность вооружить и экипировать (новых мобилизованных — Ред.), если бы он это сделал", – заявил Коллинз.

Ранее Лиам Коллинз рассказал, почему Запад боится давать разрешение Украине на удары в глубь территории РФ. Также он объяснил, как повлияют на фронт удары вглубь территории РФ.

Кроме того, Коллинз поделился мнением, что может изменить ситуацию на фронте в пользу Украины.

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