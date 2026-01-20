Будет ли эвакуация Киева: эксперт предупредил о критической ситуации с теплом и светом

Эксперт рассказал, возможна ли эвакуация Киева и какой она может быть

Из-за обстрелов России ситуация с электроэнергией и теплоснабжением в Киеве остается очень сложной. Все усложняют сильные морозы, которые уже вторую неделю держатся в городе. Невероятный холод фактически уничтожает коммуникации в домах, оказавшихся неподготовленными к длительным отключениям электроэнергии и теплоснабжения. Такие дома, к сожалению, частично или полностью становятся непригодными для проживания.

Угроза для жителей многоэтажек без тепла

Эксперты призывают киевлян выезжать из города, если в их домах больше недели не было тепла. По словам Александра Харченко, директора Центра исследования энергетики, оно не появится в ближайшее время.

Киевляне по-разному реагируют на такие рекомендации. Ктото просто сменил левый берег на правый, сняв на месяц квартиру или место в хостеле. А кто-то действительно уже уехал из города, аргументируя свой отъезд желанием не нагружать энергосистему города. Но много людей просто не имеют возможности перебраться в другой город, чтобы переждать сложные времена.

Возможна ли массовая эвакуация Киева?

Эксперты сомневаются, что сейчас возможна массовая эвакуация жителей Киева. Ведь ситуация меняется: то немного в положительную сторону после выполненных ремонтно-восстановительных работ, то становится еще более негативной и проблемной после новых воздушных атак РФ.

«Здесь нужно различать, что мы вкладываем в понятие эвакуация относительно положения с энергетикой. Эвакуация — целенаправленные организованные массовые мероприятия по постепенному вывозу и размещению жителей города в местах, где им не угрожают угрожающие жизни и здоровью последствия потери функциональности централизованной системы тепло- и энергоснабжения. То есть не только вывезти жителей из города, но и разместить их», — рассказывает ТСН.ua Михаил Гончар, президент Центра «Стратегия ХХІ» и эксперт по энергетической безопасности.

Да и вообще эвакуация города, где проживают 4 миллиона жителей, тем более экстренная эвакуация вряд ли возможна. Особенно так, как мы ее представляем по фильмам об аварии на ЧАЭС, когда людей вывозили из Припяти колоннами автобусов. У города не хватит на это ни автобусов, ни поездов железной дороги.

«А главное — где разместить, ведь не может быть так, что вывезли куда-нибудь на запад страны и что дальше людям делать? Конечно, к такому варианту должен быть соответствующий план. Пока причины для такой эвакуации у Киева нет, но что будет в случае дальнейших массированных комбинированных ударов?», — говорит эксперт.

Помощь жильцам проблемных домов

«Если же речь идет об определенном количестве жилых многоквартирных домов (таких несколько десятков), где системы теплоснабжения не были приведены в рабочее состояние уже более недели, то такими домами и людьми, которые в них проживали, уже сейчас должны заниматься власти. Людям нужно честно сказать, что сделать это при таких погодных условиях невозможно, или это может растянуться во времени, и не на два-три дня, а как минимум на недели. В таком случае жильцам таких домов придется переезжать в более теплые места, которые, кстати, должны определить и подготовить власти», — отмечает Михаил Гончар.

Эксперт добавляет, что такой переезд нельзя назвать массовой эвакуацией, хотя она может касаться не одной тысячи человек.

«Скорее, это вынужденный выезд, которому должны обязательно помочь и городские, и центральные власти. Особенно помочь тем, кто не может уехать самостоятельно или некуда уехать. Это семьи с детьми, пожилые люди, больные и немощные люди. Все это должно быть организовано городом и обеспечено перемещение людей туда, где более стабильное теплоснабжение и энергопитание», — говорит Михаил Гончар.

К этому эксперт добавляет, что остальная часть жильцов проблемных домов, очевидно, должна позаботиться о себе самостоятельно. Кто и как это сделает — зависит от возможностей людей. Но в любом случае к этим вопросам должны подключаться власти Киева и центральная власть тоже.

Риски новых ракетных ударов и прогнозы на зиму

«Думаю, что это уже делается в замедленном режиме. Но я считаю, что когда употребляется термин „массовая эвакуация“, то здесь важно, чтобы это было уместно и не провоцировало панику. Вопрос такого „переселения“ должен быть основным для центральной власти, так как он касается столицы, а также вопросом номер один для местной власти. Они должны быть готовы к любому развитию событий и всячески способствовать людям. Особенно в случае повторения ракетных ударов со стороны России, а вероятность нанесения такого удара очень и очень высока. В целом власти нужно быть готовыми к возможному массовому выезду жителей из Киева», — предупреждает Михаил Гончар.

Эксперт добавляет, что опыт февраля-марта 2022 должен быть учтен властями.

«И соответствующие алгоритмы действий должны быть уже наработаны. Однако мне не известно, что там действительно наработано, и насколько к этому действительно готова власть», — добавляет Михаил Гончар.

Он соглашается, что ситуация с теплоснабжением вряд ли улучшится в ближайшую неделю.

«Та остаточная энергетика, которая есть в городе, она где-то минимально способна обеспечить теплоснабжение на уровне, скажем так, не очень комфортной температуры в квартирах, но при таких обстоятельствах приемлемой. Конечно, температура +12-15 градусов не комфортна, но пока это все, на что способна система теплоснабжения. Поэтому я не советовал бы надеяться, что в ближайшее время ситуация улучшится», — отмечает Михаил Гончар.

Дефицит электроэнергии останется тотальным

По его словам, в ближайшие 10 дней, а то и две недели, температура воздуха если и повысится, то она не станет плюсовой.

«Те прогнозы синоптиков, которые известны сегодня, показывают, что будет небольшой минус. Да, это приведет к некоторому сокращению энергопотребления, но фундаментально проблему дефицита электроэнергии в Киеве это не решит. Как и в целом для Украины, потому что вся страна у нас энергетически дефицитна. Если раньше речь шла о том, что у нас немного более профицитный правый берег, а левый — хронически дефицитный, то сейчас энергетический дефицит уже тотальный», — говорит эксперт по энергетической безопасности.

Михаил Гончар подчеркивает, что каждые последующие воздушные удары россиян, какими бы они ни ни были, будут негативно влиять на ситуацию.

«Здесь без разницы или враг наносит удары локального характера, как на днях били по отдельным объектам в областях на востоке и Одесщине, или это будут массированные и комбинированные удары, о которых в один голос предупреждают военные эксперты. Так или иначе, удары россиян будут лишь усугублять кризисную ситуацию. Поэтому ближайшие две недели будут очень проблемными как для Киева, так и для Украины», — говорит Михаил Гончар.

Эксперт уверяет, что в любом случае энергетический дефицит будет наблюдаться в Украине и дальше.

«Дефицит будет ощутимым. Потому что каким-то магическим образом наступление весны вопрос энергетического дефицита не решит. Да, на нас больше будет работать солнце — солнечная энергетика, но это не будет покрывать весь дефицит электроэнергии, только облегчит положение. Но вряд ли стоит надеяться на то, что уже с 1 марта, с наступлением календарной весны или даже с 1 апреля все восстановится и будет как раньше — свет 24 часа в сутки. Так, к сожалению, не будет», — заключает Михаил Гончар.

Проверяйте информацию

И наконец эксперт отмечает, что враг пытается во что бы то ни стало посеять панику среди украинцев.

«Распространяя через определенные ТГ-каналы „достоверную информацию“, как, например, вот вчерашняя. Она касалась якобы предупреждения в среде западных посольств в Украине об ожидаемом массированном ударе и необходимости принятия мер при блэкауте. Особенно „ценная“ рекомендация запастись электрическими грелками! И это при блэкауте! Поэтому будьте внимательны и придирчивы к поступающей информации», — замечает Михаил Гончар.