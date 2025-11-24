Будет ли эвакуация Киева из-за мороза и блэкаута: в КГГА раскрыли детали плана

В КГГА объяснили, будут ли эвакуировать столицу / © Associated Press

О возможной эвакуации Киева в последнее время заявляют многочисленные эксперты. Мол, в случае усиления российских атак на объекты критической инфраструктуры и сильных морозов, столичные дома будут замерзать за двое-трое суток. Поэтому все указывают на то, что в случае длительных морозов, столице не обойтись без эвакуации.

Интересно, что эксперты не указывают куда именно можно вывести четырехмиллионный город.

Несмотря на отсутствие электроэнергии по 12 часов в сутки, киевляне не спешат выезжать из столицы. Люди ищут места, где есть свет, можно приобрести готовую еду, и продолжают жить и работать несмотря на неблагоприятные условия, которые нам создает Россия.

Конечно, сообщения о возможной эвакуации из-за отключения электричества многих пугают. К тому же, эксперты утверждают, что у столичных властей якобы существует план эвакуации населения.

Поэтому ТСН.ua решил напрямую спросить у столичных чиновников, действительно ли существует такой план эвакуации, кого он касается и действительно ли стоит жить в страхе, что с усилением морозов с теплоснабжением могут возникнуть глобальные проблемы.

Четыре вопроса, которые мы поставили КГГА:

Возможна ли эвакуация Киева в случае наступления блэкаута из-за морозов и ракетных ударов противника?

Возможно ли эвакуировать четырехмиллионный город?

Существует ли план эвакуации столицы, и какое количество людей она охватит и куда поедут эти люди?

Мэр Киева заявляет, что горожане должны иметь запасы воды, еды, питания, теплых вещей. И призывает просчитывать возможные риски. Что это значит

Из-за каких угроз возможна эвакуация Киева

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА, рассказали ТСН.ua, что организация подготовительных мероприятий, в частности мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, в государстве юридически урегулирована и должна соответствовать требованиям Кодекса гражданской защиты Украины, постановления Кабмина от 30.10.2013 № 841 «О проведении эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» и Методики планирования мероприятий по эвакуации, утвержденной приказом МВД Украины от 10.07.2017 № 579.

«В пункте 3 постановления КМУ (Кабинета Министров Украины) приведен перечень угроз, во время которых проводится обязательная эвакуация населения. Относительно прогнозируемых чрезвычайных ситуаций на территории города Киева — это аварии, связанные с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, катастрофическое затопление местности, землетрясения, массовые лесные и торфяные пожары, оползни, а также вооруженные конфликты», — сообщают в Департаменте муниципальной безопасности.

Существует ли план эвакуации столицы?

В Департаменте добавляют, что учитывая указанное и последние изменения в постановление КМУ, разработан «План проведения мероприятий по эвакуации населения и материальных и культурных ценностей в городе Киеве в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций», которым предусмотрено проведение ряда организационных и практических мероприятий в случае принятия решения об эвакуации населения столицы.

«Районные в городе Киеве государственные администрации ежегодно проводят уточнение планов с учетом возможных угроз и рисков в пределах административно-территориальных зон ответственности. В случае необходимости корректируется распорядительная документация по созданию и функционированию органов по эвакуации», — отмечают в Департаменте.

Будет ли эвакуация Киева из-за обстрелов, мороза и затяжного блэкаута?

В то же время чиновники подчеркивают, что действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута.

«Дополнительно сообщаем, что на случай блэкаута существует наработанный алгоритм действий по оперативному принятию всех необходимых мер по обеспечению восстановления устойчивой работы энергетических систем для поддержания надлежащих условий жизнеобеспечения населения столицы», — отмечают в Департаменте.

То есть эвакуировать киевлян никуда не планируют.

«В районах города Киева функционируют и обустроены 1073 пункта несокрушимости, в том числе 742 пункта несокрушимости для нужд населения в случае обесточивания», — заключают в Департаменте муниципальной безопасности.