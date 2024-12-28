Будет ли искать ТЦК мужчин за границей?: в Раде сделали громкое заявление

На днях народная депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина не исключила вероятности, что украинские ТЦК могут работать и за рубежом. Об этом она заявила в одном из эфиров, отвечая на соответствующий вопрос, который ей задали.

"Я не уверена, что не дойдет до этого (работы ТЦК за границей – ред.). Что значит хабы? Разве сейчас посольства, консульства не проводят достаточно встреч, не проводят достаточно консультаций?" – отметила она.

В течение нескольких часов после появления такой новости, в соцсетях начали бурно обсуждать эту тему. Комментаторы шутливо предполагали, появится ли "бусификация", например, в Монако, Польше или других странах Европы.

В свою очередь, посол Украины в одной из европейских стран, которая весомо помогает нашей стране, говорит, что на сегодняшний день никаких консультаций в дипломатическом корпусе относительно возможной работы ТЦК за рубежом не существует.



В то же время представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорит, что в короткой перспективе речь не идет о работе ТЦК за рубежом.



"Я не вижу юридических механизмов для реализации такой идеи. Чья бы она ни была. На данный момент у нас нет никаких законодательных инициатив. Это во-первых. Во-вторых: это юрисдикция органов государственной власти, а ТЦК – это фактически военное формирование, для его функционирования за границей на данный момент я не вижу механизмов, которые бы быстро это позволили сделать. Даже если такая идея у кого-то и есть. Поэтому я не думаю, что это будет реализовано в какой-то короткой перспективе ", – рассказал в комментарии для ТСН.ua Федор Вениславский.

Ранее сообщалось о том, что ТЦК оштрафовал мужчину, показавшего данные в "Резерв+".

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