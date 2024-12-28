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Будет ли искать ТЦК мужчин за границей?: в Раде сделали громкое заявление

Будет ли искать ТЦК мужчин за границей?: в Раде сделали громкое заявление

Единого ответа на отправку украинских ТЦК работать в других государствах парламентарии пока не имеют. Коллаж ТСН.ua

Мнения парламентариев по поводу вероятной работы военкомов за границей разделились.

На днях народная депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина не исключила вероятности, что украинские ТЦК могут работать и за рубежом. Об этом она заявила в одном из эфиров, отвечая на соответствующий вопрос, который ей задали.

"Я не уверена, что не дойдет до этого (работы ТЦК за границей – ред.). Что значит хабы? Разве сейчас посольства, консульства не проводят достаточно встреч, не проводят достаточно консультаций?" – отметила она.

В течение нескольких часов после появления такой новости, в соцсетях начали бурно обсуждать эту тему. Комментаторы шутливо предполагали, появится ли "бусификация", например, в Монако, Польше или других странах Европы.

В свою очередь, посол Украины в одной из европейских стран, которая весомо помогает нашей стране, говорит, что на сегодняшний день никаких консультаций в дипломатическом корпусе относительно возможной работы ТЦК за рубежом не существует.

В то же время представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорит, что в короткой перспективе речь не идет о работе ТЦК за рубежом.

"Я не вижу юридических механизмов для реализации такой идеи. Чья бы она ни была. На данный момент у нас нет никаких законодательных инициатив. Это во-первых. Во-вторых: это юрисдикция органов государственной власти, а ТЦК – это фактически военное формирование, для его функционирования за границей на данный момент я не вижу механизмов, которые бы быстро это позволили сделать. Даже если такая идея у кого-то и есть. Поэтому я не думаю, что это будет реализовано в какой-то короткой перспективе ", – рассказал в комментарии для ТСН.ua Федор Вениславский.

Ранее сообщалось о том, что ТЦК оштрафовал мужчину, показавшего данные в "Резерв+".

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