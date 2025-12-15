Будет ли Киев по 22 часа без света: эксперт описал сценарии угроз

Блэкаут в Украине / © Getty Images

Киевлян напугали новым прогнозом относительно отсутствия света. Город может оставаться без электроэнергии на 20-22 часов в сутки уже через несколько недель в случае снижения температуры воздуха до минус 10 градусов.

Новые атаки ухудшат ситуацию, но не до 22 часов без света

Михаил Гончар, президент Центра «Стратегия ХХІ» и эксперт по энергетической безопасности, отмечает, если в ближайшее время будут новые комбинированные и массированные атаки России, а они, по его мнению, точно будут, то ситуация с энергоснабжением в Киеве может еще больше ухудшиться. Как, например, произошло в Одессе и Одесском регионе.

«Если будут новые массированные атаки россиян, то, конечно, ситуация будет выглядеть не с лучшей для нас стороны. Но сколько после этого не будет света: 12 или 22 часа, — прогнозировать просто невозможно. Любой сценарий сейчас трудно исключить, но если идет постоянная накачка информационного пространства прогнозами типа „все пропало“, то это перебор», — отмечает ТСН.ua Михаил Гончар.

По мнению эксперта, прогнозировать отсутствие электроэнергии в Киеве на 22 часа — это как гадать на кофейной гуще: может быть, а может не быть.

«К сожалению, некоторые эксперты готовы озвучивать и 24-часовое отключение света, потому что в сутках больше нет часов. Те, кто озвучивает подобные сценарии, вряд ли знают, как именно сейчас работает объединенная энергосистема Украины, какие в ней сделаны переключения, какое оборудование может быть установлено быстро, а какое уже разрушено врагом или не разрушено. Поэтому без информации об этих базовых вещах — такие прогнозы это не прогнозирование, а откровенное ИПСО. Одно дело, когда этим занимается враг, а другое, когда наши вполне приличные люди. С таким же успехом можно заявить, что света в Киеве не будет 24 часа, если ударят морозы в 20 градусов. Но такие прогнозы — это как тыкать пальцем в небо», — подчеркивает Михаил Гончар.

Почему Киев имеет длительные отключения: энергодефицит столицы

Специалист по энергетической безопасности объясняет, почему сейчас в Киеве отключения электроэнергии достигают 14-16 часов.

«Киев как крупнейший энергоемкий центр Украины по потреблению электроэнергии был и остается априори дефицитным. Тем более, если делать ставку на объекты генерации электроэнергии для столицы и региона. Фактически это только ТЭЦ, основная миссия которых — генерировать тепло для теплоцентралей, а электроэнергия для них — это параллельный продукт. Поэтому Киев и в лучшие времена был энергетически дефицитным городом, и эта проблема была частично преодолена в 2016 году, когда за средства ЕБРР построили линию высокого напряжения, которая позволила поставлять электроэнергию в столицу и столичный регион с наших западных АЭС», — объясняет Михаил Гончар.

К этому он добавляет, что враг хорошо знал об этом слабом месте с поставками электроэнергии в Киев, поэтому и наносил прицельные удары.

«Усилия врага по этой линии были направлены еще с 2022 года, чтобы поразить и перебить связь. И было вопросом времени, когда это произойдет. Конечно, никто не сидел сложа руки. Все восстанавливалось и ремонтировалось насколько это было возможным. Но здесь следует помнить, что РФ наносит удары мгновенно, а восстановление поврежденного или уничтоженного оборудования требует времени. И, к сожалению, это время не измеряется днями, неделями, а если повреждения серьезные, то и даже месяцами. Поэтому ситуация выглядит достаточно проблемной для Киева», — говорит Михаил Гончар.

Власть должна говорить правду, чтобы не порождать слухов

Он отмечает, что понятные объяснения о трудностях с электроснабжением для Киева должны звучать со стороны власти, чтобы не порождать лишних слухов. Но власть по этому поводу молчит.

«Что-то заявляют операторы рынка в рамках того, что они могут озвучить. Кстати, они не могут пространно и подробно об этом говорить, потому что мы не должны корректировать огонь врага. Ведь после такой детализации, будут новые „прилеты“», — говорит Гончар.

Эксперт добавляет, что тезис о том, что «враг и так все знает», здесь не подходит, потому что противника не следует как недооценивать, так и переоценивать.

«Думаю, что в Министерстве энергетики, должны более качественно информировать людей, пусть не детализировано, но понятно о реальном состоянии с электроснабжением. И я не об оптимистических ожиданиях, как это у нас делается, когда говорят: „немного потерпите“. Это не работает, потому что людям говорят потерпите пару дней и будет лучше.

А лучше не становится, поэтому гражданам надо давать четкую информацию и не порождать лишних иллюзий. Говорить правду, что лучше не будет не только в ближайшие дни, но и неделями. Честно об этом говорить», — объясняет Михаил Гончар.

К сожалению, по словам эксперта, у нас уже практически запущен предвыборный механизм и на эту тему начался откровенный популизм.

«Ведь потом все будет списано на операторов рынка, мол, мы сделали все, а они не справились. Поэтому ко всем заявлениям стоит относиться очень осторожно», — заключает Михаил Гончар.