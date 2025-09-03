ТСН в социальных сетях

226
1 мин

Будет ли Китай воевать на стороне России в войне против Украины: эксперт объяснил визит Путина в Пекин

Эксперт объяснил, будет ли Китай воевать на стороне РФ.

Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Путин и Си Цзиньпин

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Международный эксперт Александр Хара считает, что китайская армия не будет воевать на стороне России в войне против Украины. Однако Путин может попросить Ким Чен Ына отправить еще больше своих военных на фронт.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

«Китайцы точно не будут направлять свои войска, потому как эта страна балансирует. С одной стороны Китай делает вид, что он является беспристрастным посредником и не будет портить этот имидж. На глобальном юге им нужно демонстрировать, что они предлагают более справедливый мировой порядок, чем тот, что базируется на западных некоторых ценностях. Самая главная система сдерживания, была и остается, — это возможность американских санкций по отношению к китайским компаниям, доступ к американскому и европейским рынкам», — считает Александр Хара.

В то же время он отметил, что Путин может просить о еще больше военных у Северной Кореи, ведь для РФ — это дешевый ресурс.

Больше читайте по ссылке: Китайское турне Путина — поможет ли Пекин России в войне против Украины

