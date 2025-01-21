Будет ли "конец войны за 24 часа": что сказал Трамп об Украине после инаугурации

По словам Трампа, сроки окончания войны в Украине будут понятны после его разговора с Путиным.

Новый президент США Дональд Трамп пообещал золотую эру для Америки и окончание всех войн, но не сказал ни слова об Украине во время состоявшейся в понедельник инаугурации 20 января. Но после инаугурации Трамп таки объяснил свое обещание закончить войну в Украине за один день. Так сколько времени нужно 47-му президенту США для завершения войны в Украине, когда Трамп встретится с Путиным и что будет с Россией, если Путин не согласится на мирное соглашение? Все детали громких речей Трампа – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Золотая эра для Америки и ни слова об Украине

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Основным приоритетом своей каденции он назвал создание свободного народа, который процветает. В своей речи Дональд Трамп пообещал золотую эру для Америки, но не сказал ни слова об Украине. Также Трамп пообещал закончить все войны, но и здесь об Украине ни слова.

Однако экс-глава МИД Павел Климкин объяснил, что не нужно искать "предательство" в замысле президента США. Дональд Трамп в своей инаугурационной речи 20 января не упомянул Украину, так как действовал по логике американского лидера – говорить исключительно о своей стране.

Зеленский поздравил Трампа

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Соединенных Штатов и американский народ с инаугурацией 47-го президента, подчеркнув, что "это шанс, которым нужно воспользоваться".

"Он [Трамп – ред.] сильный человек. Я желаю успеха Президенту Трампу, всей Америке. Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира – настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться", – сказал украинский президент.

Обещать – не значит выполнить

Ну а как же окончание войны в Украине за один день? Трамп после инаугурации все-таки объяснил свое обещание.

"Прошло пол дня. У меня еще есть пол дня. Мы хотим все закончить", – объяснил Трамп свое обещание "завершить войну в Украине за день".

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По его словам, он поймет возможные сроки окончания войны только после разговора с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным. Правда, Трамп не уверен, пойдет ли Путин ему на встречу. По словам президента США, неизвестно, хочет ли этого Путин.

Долгожданная встреча

В то же время, глава Белого дома отметил, что не может говорить о том, когда именно состоится его встреча с Путиным. Однако позже отметил, что это может произойти очень скоро.

В ответ на вопрос, как он планирует завершить войну в Украине, президент США отметил: "Мы пытаемся сделать это как можно скорее". При этом Трамп в очередной раз выразил свою позицию, что эта война никогда не должна была начинаться.

Впоследствии, когда журналисты попытались уточнить, сколько времени понадобится, чтобы прекратить конфликт, Трамп заметил, что сначала он должен поговорить с Путиным. По его словам, многие считали, что война закончится через неделю, но она растянулась почти на три года.

Трамп констатировал, что погибло очень много людей — как с российской стороны, так и со стороны Украины, поэтому "было бы очень хорошо положить конец этой войне". При этом Трамп уверен, что хорошо нашел бы общий язык с Путиным. Он также выразил надежду, что тот в конце концов согласится на сделку.

Громкие заявления Трампа

Громких заявлений от Дональда Трампа об Украине и окончании войны было немало. В частности, одиозный политик говорил следующее:

Гаррис гарантированно втянет США в третью мировую войну, потому что она слишком некомпетентна для этой работы.

Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться, потому что она проигрышна.

Я сказал, Владимир [Путин – ред.], если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы.

Я очень хорошо лажу с Путиным. Это [вторжение в Украину – ред.] было зеницей его ока, Байден ничего с этим не сделал, он даже не говорил с Путиным больше года. Я попытаюсь завершить эту войну.

Путин однозначно противник и конкурент. Если мы когда-нибудь закончим войну в Украине, на каком-то уровне нам придется участвовать в определенных переговорах между Украиной, Россией и нашими союзниками по НАТО в Европе.

Также Трамп неоднократно хвалил Путина и говорил о том, что Украина проигрывает войну. А уже на этапе предвыборной гонки-2024 за президентское кресло Трамп заявит, что Путин никогда бы не напал на Украину, будь он президентом.

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А еще Трамп утверждал, что останавливал войны телефонными звонками. И снова и снова уверял, что, будь он президентом, то до такого не дошло.

Также Трамп говорил и о том, что оба президента, как Зеленский, так и Путин, его "уважают", а сам Трамп хорошо знает как украинского, так и российского лидеров, и что с последним у него хорошие отношения.

Несмотря на такие комплементарные заявления, Трамп высказывался о Зеленском и достаточно остро называл "лучшим продавцом", имея в виду, что украинский лидер получает от США военную и финансовую помощь для Украины. Хотя, учитывая репутацию Трампа в бизнесе, это мог быть и комплимент в сторону украинского президента.

Однако, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину республиканец изменил свое отношение к действиям Путина и России в целом, когда Трамп говорил об Украине, он подчеркивал, что войны между странами не было бы, если бы он продолжал возглавлять Белый дом. Кроме того, на одном из митингов Трамп обвинил демократов Джо Байдена и Камалу Гаррис в том, что из-за их решений "Украины больше не существует". Затем он заявил, что "урегулирует войну в Украине" и "положит конец хаосу на Ближнем Востоке", поскольку мир "очень близок к Третьей мировой войне".

В то же время, на дебатах с президентом США Джо Байденом Трамп говорил, что не считает приемлемыми условия Путина относительно мира. Также республиканец заявлял, что в разговоре с Путиным якобы угрожал ударом по Москве, если Россия "пойдет на Украину".

Сам Путин отмечал, что "не помнит такого разговора". Отдельного внимания заслуживают упоминания Трампа о роли Соединенных Штатов в поддержке Киева. В то же время он утверждал, что европейские страны должны взять на себя большую часть этого бремени. Примечательно, что одиозный политик и бизнесмен Трамп неоднократно обвинял Байдена в войне в Украине, уверял, что ресурсы заканчиваются и еще раз подчеркивал, что только он в состоянии остановить войну.

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В интервью Fox News в июле 2023 года Трамп отметил, что попытается подтолкнуть президента России Путина к переговорам, угрожая открыть каналы помощи для Украины. И наоборот, он заявил, что будет оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, угрожая прекратить помощь.

Кроме этого, Трамп высказывался об операции ВСУ в Курщине.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они хлынули в Россию. Будет третья мировая война", — заявлял Трамп.

А в сентябре он проговорился, как он собирается закончить войну в Украине. Трамп намекнул, что намерен покончить с высокими ценами на энергоносители, благодаря которым Россия может финансировать свои военные усилия.

"Когда у Путина баррель по 100 долларов – война работает. При 40 долларах за баррель она вообще не будет работать", – заявил Трамп.

Более того, после того, как Трамп во второй раз стал президентом США в своей речи перед избирателями 6 ноября, он пообещал завершить все войны в мире. Этот тезис он повторил и на инаугурации 20 января 2025 года.

Первые указы Трампа после инаугурации

В первые часы своей работы в должности 47 президента США Дональд Трамп отменил 78 указов своего предшественника Джо Байдена. В частности, сразу после инаугурации он отсрочил запрет TikTok, на 90 дней приостановил любые программы помощи другим странам, подписал выход США из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения, а также указ под названием "Восстановление свободы слова и прекращение федеральной цензуры".

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