Будет ли массированный обстрел 24 февраля: эксперт сделал громкое заявление о "новинках" рашистов

Россияне вполне могут устроить массированный обстрел Украины 24 февраля, который не будет отличаться от других атак. Однако один нюанс все же есть.

Какое именно, рассказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление Александр Коваленко.

“Они вполне могут начать удары по территории Украины. Они не будут отличаться от тех, что мы уже видели. Это может быть комбинированная компонента: это будут крылатые ракеты, баллистические ракеты. Предварительно может происходить налет дронами-камикадзе Shahed 131/136, чтобы рассредоточить внимание и боекомплект средств противовоздушной обороны, вскрыть средства противовоздушной обороны таким образом и затем уже подстраиваться под них во время пусков», — отметил эксперт.

"Итак, классическая такая же система, которая была в конце 23-го года и начале 24-го", — добавил он.

Ничего нового, говорит Коваленко, однако кое-что может измениться, а именно может присоединиться компонента северокорейских ракет KN-23. Эксперт акцентировал, что россияне начинают их все чаще использовать.

“И кроме всего прочего есть такой момент: ракет Х-101/555 у них достаточно для того, чтобы провести массированный такой удар, но меня больше всего немного диссонирует то, что они не используют КРМБ “Калибр” уже достаточно давно, с сентября 2023-го года. Массированно, я имею в виду. Они несколько раз их использовали, но в небольшом количестве, 2-3-4 ракеты, не более, и разово, в отличие от Х-101/555. Именно в отличие от авиационных ракет, "Калибров" у них много, почти 300 единиц, — отметил Коваленко.

Поэтому возникает вопрос, добавил он, чего их не используют: "Не исключено, что именно в этот период они снова могут вернуться к их использованию".

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ожидать атак от России стоит всегда, не только на годовщину вторжения. Потому расслабляться не надо.

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