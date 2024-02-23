Будет ли массированный обстрел 24 февраля: эксперт сделал громкое заявление о "новинках" рашистов

Александр Коваленко указал на один тревожный момент.
Россияне вполне могут устроить массированный обстрел Украины 24 февраля, который не будет отличаться от других атак. Однако один нюанс все же есть.
Какое именно, рассказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление Александр Коваленко.
“Они вполне могут начать удары по территории Украины. Они не будут отличаться от тех, что мы уже видели. Это может быть комбинированная компонента: это будут крылатые ракеты, баллистические ракеты. Предварительно может происходить налет дронами-камикадзе Shahed 131/136, чтобы рассредоточить внимание и боекомплект средств противовоздушной обороны, вскрыть средства противовоздушной обороны таким образом и затем уже подстраиваться под них во время пусков», — отметил эксперт.
"Итак, классическая такая же система, которая была в конце 23-го года и начале 24-го", — добавил он.
Ничего нового, говорит Коваленко, однако кое-что может измениться, а именно может присоединиться компонента северокорейских ракет KN-23. Эксперт акцентировал, что россияне начинают их все чаще использовать.
“И кроме всего прочего есть такой момент: ракет Х-101/555 у них достаточно для того, чтобы провести массированный такой удар, но меня больше всего немного диссонирует то, что они не используют КРМБ “Калибр” уже достаточно давно, с сентября 2023-го года. Массированно, я имею в виду. Они несколько раз их использовали, но в небольшом количестве, 2-3-4 ракеты, не более, и разово, в отличие от Х-101/555. Именно в отличие от авиационных ракет, "Калибров" у них много, почти 300 единиц, — отметил Коваленко.
Поэтому возникает вопрос, добавил он, чего их не используют: "Не исключено, что именно в этот период они снова могут вернуться к их использованию".
Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ожидать атак от России стоит всегда, не только на годовщину вторжения. Потому расслабляться не надо.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕ РЕШИТСЯ ЗА 48 ЧАСОВ! Зачем Путину Приднестровья и что будет с Украиной и Молдовой?
Читайте ведущие новости дня: