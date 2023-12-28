Будет ли массовая раздача повесток на блокпостах: объяснение коменданта Киевской области

В комендатуре Киевской области рассказали о целях и целях мер безопасности.

По поводу проведения контрдиверсионных и мер безопасности и появлением блокпостов на Киевщине появилось довольно много слухов.

Сайт ТСН.ua решил расспросить о настоящей цели этих мер у подполковника Руслана Олейника, коменданта Киевской области.

– С чем связано усиление контрдиверсионных и мер безопасности в Киевской области? Но сколько они будут продолжаться?

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– Такие мероприятия на территории области проводятся стабильно один-два раза в месяц.

Сейчас контрдиверсионные и меры безопасности будут проведены по поручению Руслана Кравченко, начальника КОВА, которое согласовано с военным командованием.

Их цель – выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Также предусмотрено выполнение задач по проверке, досмотру имущества и транспортных средств на блокпостах. Именно с этой целью на территории области будут проведены контрдиверсионные мероприятия. Они продлятся с 28 декабря по 6 января.

– Много слухов, что будут искать тех, кто уклоняется от мобилизации. Действительно ли это так?

– Поисковые действия и фильтрационные мероприятия направлены на всех, кто нарушает закон. Мероприятия относятся не только к жителям Киева и Киевской области. Сейчас эти регионы являются транзитной зоной, по которой передвигаются жители со всех уголков Украины. Поэтому в рамках фильтрационных мероприятий мы отрабатываем оперативную информацию, проводим совместные мероприятия с Национальной полицией Украины, СБУ. В этих мероприятиях нет какого-то узкого эффекта, который мы хотим получить – это комплекс задач по вопросам безопасности.

– Связаны ли эти меры с усилением мобилизации в регионе?

– Нет. Все мероприятия в Киевской области плановые. Нет каких-либо отдельных указаний по усилению мобилизации. Их точно не было.

– Будут ли на блокпостах выдавать повестки?

– Только в установленном порядке.

Например, если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске, как уклоняющееся от призыва или не возобновившее учетные данные в ТЦК и СП, то, конечно, что в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки.

Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет. Это меры безопасности, которые мы выполняем по поручению военного командования и председателя КОВА.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, будет ли полиция раздавать повестки в ТЦК.

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