Будет ли массовое увольнение учителей из-за сокращения количества учеников: в МОН ответили

С начала войны количество учащихся в Украине уменьшилось на 300 тысяч.

Учеников в Украине из-за полномасштабной войны стало меньше, планируется укрупнение и закрытие школ. Однако массового увольнения педагогов не будет.

Об этом министр образования Оксен Лисовый рассказал в интервью Алле Мазур на YouTube-канале 1+1.

"Я боюсь, что нам педагогов будет еще не хватать. Потому что есть естественный уход педагогов, старики выходят из системы. Есть миграция, педагоги уезжают. Есть смена профессии, потому что очень часто хорошего педагога мы не можем удержать в системе образования, потому что понимает, что может заработать больше", — говорит министр.

По его словам, с начала войны количество учащихся в Украине уменьшилось на 300 тысяч. Однако и педагогов стало на 10 тысяч меньше.

“Бояться повальных увольнений не стоит. Сегодня есть целые регионы, которые ищут учителей. Другой вопрос, что у нас есть проблема с некоторыми предметами. Критически не хватает учителей математики, английского, информатики", – рассказал Лесной.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Алла МАЗУР и министр образования ЛИСОВЫЙ: ЗАРПЛАТЫ педагогов, ШТРАФЫ за русский и СОКРАЩЕНИЕ программы

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