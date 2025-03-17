Будет ли остановка войны: как Трамп будет дожимать Путина и не подтолкнут ли Украину к очередным уступкам

Трамп планирует в очередной раз поговорить с Путиным уже во вторник, 18 марта. По его словам, речь пойдет о "о земле" и "электростанциях". Очевидно, речь идет о ЗАЭС и Энергодаре.

Это уже будет их второй официальный телефонный разговор. Трамп отмечает, что "за эти выходные было проделано много работы" и есть очень хорошие шансы на то, "чтобы положить конец этой войне". Как известно, в четверг, 13 марта, на совместной пресс-конференции с Лукашенко, Путин публично озвучил свои пять требований "для остановки боевых действий". Очевидно, именно это он также сказал и спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку, который также отвечает за контакты с Москвой, Стиву Виткоффу. Глава Кремля имел с ним личную 3-часовую встречу также в четверг, 13 марта, заставив ждать 8 часов.

В Белом доме сделали вид, что не заметили этого унижения, как и встречных требований Путина. В понедельник, 17 марта, The New York Times сообщила, что США выходят из состава Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины, который создали, чтобы привлечь руководство России, включая лично Путина, а также Беларуси, Северной Кореи и Ирана к ответственности. Команда Трампа, очевидно, считает, что такими публичными действиями "посредника", не поддерживающего ни агрессора, ни жертву агрессии, сможет добиться дипломатической "победы" – установления режима прекращения огня.

Что это за пять требований России? На какие уступки Путину уже пошел и еще пойдет Трамп, чтобы добиться прекращения огня любой ценой? Но поймет ли Белый дом, что его подход к Москве не работает? Читайте на сайте ТСН.ua.

Встречные требования: чего требует Путин

Хотя Трамп и опроверг информацию Sky News о том, что Стиву Виткоффу пришлось ждать встречи с Путиным 8 часов, назвав издание "больными дегенератами", СМИ заметили, что кортеж спецпосланника американского президента отбыл в аэропорт поздно ночью через 12 часов пребывания в Кремле. По словам самого Виткоффа, его встреча с Путиным длилась не менее трех часов. Так что, очевидно, Виткоффу таки пришлось ждать, пока Путин закончит свою встречу и пресс-конференцию с Лукашенко, где он публично и озвучил свои пять встречных требований относительно согласия России на прекращение огня:

выход ВСУ из Курщины;

остановка мобилизации в Украине;

заморозка поставок западного оружия Украине;

ни одного миротворческого контингента стран НАТО или ЕС в Украине;

и территориальные уступки со стороны Украины – согласие на оккупацию Россией четырех украинских областей и Крыма, которые Путин незаконно записал в российскую конституцию.

Причем, российские пропагандисты по кремлевской методичке уже заявили, что без предварительного выполнения этих требований Россия не прекратит огонь. А заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко добавил шестое требование – "предоставление Москве железобетонных гарантий невступления Украины в НАТО". Напомним, что ранее в МИД РФ потребовали от Альянса отменить Бухарестскую декларацию от 2008 года, где Украине и Грузии было обещано вступление в НАТО. А еще раньше, в декабре 2021 года, в Кремле в ультимативной форме призвали США и НАТО "собирать манатки" и отходить в "границы" 1997 года, подрывая несколько волн расширения Альянса.

"Частью этих гарантий (для России – Ред.) должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены Альянса. Именно это положение и было зафиксировано в проектах указанных договоренностей (которые Россия уже передала США – Ред.)", — добавил Грушко.

Российские оккупанты уже неоднократно нарушали договоренности и продолжают обстреливать гражданское население / Фото: Associated Press

После первой предметной встречи украинской и американской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта, продолжавшейся более восьми часов, Украина, как известно, согласилась на установление временного режима прекращения огня на 30 дней по всей линии фронта. Это было предложение американской стороны. ТСН.ua, ссылаясь на информированный дипломатический источник, сообщал, что Украина ехала в Джидду с тремя предложениями:

перемирие в воздухе;

перемирие на море;

обмен военнопленными.

"Почему речь была именно о частичном перемирии? Военный опыт свидетельствует, что легче контролировать его соблюдение, а также потому, что Россия точно захочет спровоцировать нас и обвинить в нарушении уже на следующий день. США предложили: а не подумать ли нам о полном прекращении огня?, – объяснил дипломатический источник.

План "Б": требования Путина невозможно выполнить

Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев никогда не признает оккупированные украинские территории российскими. По его словам, американская делегация поднимала этот вопрос на встрече в Джидде и услышала украинскую позицию, и все партнеры ее знают. То же касается и вступления в НАТО. Украина никогда не откажется от этого стремления, записанного в нашей конституции.

"Пусть теперь США заставят Путина сделать первый шаг – согласиться на режим тишины. Потом будем обсуждать все остальные шаги", – добавил президент Зеленский.

В воскресенье, 16 марта, издание The Independent сообщило о "красных линиях" Украины в переговорах о согласии на установление режима прекращения огня на 30 дней по всей линии фронта, которое может быть пролонгировано. Наряду с непризнанием оккупированных Россией украинских территорий (а Москва также требует отхода ВСУ на "админграницы" Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, что означает потерю Киевом контроля над Херсоном и Запорожьем, и трудно поверить, что и Трамп на это согласится). огня.

Однако публичные комментарии команды Трампа остаются очень нейтральными, если не сказать пророссийскими. В интервью ABC News советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, который был на переговорах в Джидде, сказал, что "членство Украины в НАТО маловероятно", и не только из-за позиции США, но и ряда других стран. Напомним, что ранее Трамп лично пошел на одностороннюю уступку Путину, заявив, что именно стремление Украины стать членом Альянса спровоцировало Россию на полномасштабную войну, являющуюся стопроцентной российской пропагандой.

Разговор о предоставлении Украине гарантий безопасности Майк Волц считает преждевременным / Фото: Associated Press

"Мы должны спросить себя, отвечает ли это нашим национальным интересам? Это реально? Мы выгоним каждого россиянина из каждой пяди украинской земли, включая Крым? Какова была стратегия администрации Байдена? к Волтц.

В эфире CBS News в программе Face the Nation госсекретарь Марко Рубио, также находившийся на переговорах в саудовской Джидде, сообщил, что сейчас США пытаются реализовать план "А" – установить режим прекращения огня, а затем перейти к плану "Б" – чтобы все сидели за столом переговоров.

"И, возможно, с помощью челночной дипломатии найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было устойчивым и уважало потребности каждого. Никто не говорит, что вторая часть легка, но мы не можем ее достичь, пока не пройдем первую. Трудно договориться об окончательном прекращении войны. Пока они стреляют. над чем мы работаем. Вторая фаза заключается в обсуждении чего-то более продолжительного и постоянного.

Вместе с тем, до сих пор не ясно, как администрация Трампа будет давить на Путина, чтобы заставить Россию прекратить огонь без выполнения предыдущих требований, которые, собственно, и выполнить невозможно. На прошлой неделе телеканал CBS сообщал, что американский Минфин не продлил 60-дневные санкционные исключения, введенные еще при Байдене, в отношении российских банков, через которые, в частности, ЕС, производится оплата за покупку российских энергоносителей. Теперь всем этим российским банкам перекрыт доступ к американским платежным системам для проведения энергетических операций.

Дональд Трамп уже второй раз поручил Стиву Виткоффу поехать на разговор с Путиным / Фото: Associated Press

К тому же, сенатор-республиканец Линдси Грэм пообещал, что Сенат примет его закон о дополнительном санкционном давлении, который сокрушит российскую экономику, если Путин не согласится на немедленное прекращение огня, как это уже сделала Украина, и продолжит смешивать условия для прекращения огня и достижения конечного мира.

"Путин — хищник. И лучший способ понять Путина — это не трехчасовая встреча (которую провел с ним Виткофф – Ред.), а 30 лет действий. И я не вижу никаких признаков, что он перестанет быть хищником по отношению к Украине и региону, пока он не почувствует за это слишком сильную боль. пока не поговорите с человеком, который создает проблему, а проблемой является Путин.