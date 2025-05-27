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Будет ли перемирие: военный аналитик спрогнозировал новое наступление РФ
Почему перемирие с Россией не нужно Украине — Агиль Рустамзаде рассказал о стратегическом превосходстве РФ и необходимости усиления ПВО.
На сегодняшний день нет предпосылок для перемирия в войне РФ против Украины.
Об этом сказал военный аналитик Агиль Рустамзаде из Азербайджана на YouTube канале Мосейчук Podcast.
«Не вижу предпосылок для того, чтобы Российская Федерация пошла на перемирие. Ни у вас, ни в России сейчас нет стратегического преимущества. Россияне об этом и заявляют, что постараются к середине осени сформировать для себя переговорные условия, стратегические преимущества. Они уже пользуются локальным успехом в Сумской области, начали там наступательную операцию», — сказал он.
По словам аналитика, российская армия уже начала свою весенне-летнюю кампанию.
«Они аккумулируют силы в Харьковской области… Ну, не знаю, зайдут — не зайдут, в третий раз вряд ли успех будет. Дважды успеха не было… Активизировались в восточный участок фронта — Покровское направление, Константиновское направление. То есть, они начали свою весенне-летнюю кампанию», — уточнил собеседник.
Агиль Рустамзаде отметил, что перемирие нужно Украине, чтобы увеличить свои возможности противовоздушной противоракетной обороны.
«Перемирие ничего вам не даст. Может увеличить ваши возможности противодействия дронам», — резюмировал военный аналитик.
На YouTube-канале Мосейчук можно посмотреть по этой ссылке видео: Летнее наступление или ceasefire? Мосейчук Podcast