Будет ли перемирие: военный аналитик спрогнозировал новое наступление РФ

Военный аналитик Агиль Рустамзаде из Азербайджана / © скриншот с видео

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На сегодняшний день нет предпосылок для перемирия в войне РФ против Украины.

Об этом сказал военный аналитик Агиль Рустамзаде из Азербайджана на YouTube канале Мосейчук Podcast.

«Не вижу предпосылок для того, чтобы Российская Федерация пошла на перемирие. Ни у вас, ни в России сейчас нет стратегического преимущества. Россияне об этом и заявляют, что постараются к середине осени сформировать для себя переговорные условия, стратегические преимущества. Они уже пользуются локальным успехом в Сумской области, начали там наступательную операцию», — сказал он.

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По словам аналитика, российская армия уже начала свою весенне-летнюю кампанию.

«Они аккумулируют силы в Харьковской области… Ну, не знаю, зайдут — не зайдут, в третий раз вряд ли успех будет. Дважды успеха не было… Активизировались в восточный участок фронта — Покровское направление, Константиновское направление. То есть, они начали свою весенне-летнюю кампанию», — уточнил собеседник.

Агиль Рустамзаде отметил, что перемирие нужно Украине, чтобы увеличить свои возможности противовоздушной противоракетной обороны.

«Перемирие ничего вам не даст. Может увеличить ваши возможности противодействия дронам», — резюмировал военный аналитик.

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На YouTube-канале Мосейчук можно посмотреть по этой ссылке видео: Летнее наступление или ceasefire? Мосейчук Podcast