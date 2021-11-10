Будет ли полиция проверять COVID-сертификаты прямо на улицах: объяснение министра

По словам Дениса Монастырисского, речь идет о проверке исключительно в общественных местах, а не на улицах.
Национальная полиция Украины не проверяет документы о вакцинации против коронавируса на улицах.
Об этом в среду, 10 ноября, на брифинге рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Речь идет о проверке исключительно в общественных местах, а не на улицах. Мы говорим о проверке COVID-сертификатов исключительно в тех местах, где происходит скопление людей", — сказал министр.
Он перечислил, где правоохранители могут проверять документы о вакцинации:
- общественный транспорт;
- остановки;
- заведения питания;
- массовые мероприятия, например, концерты.
Также Монастырский напомнил, что проверка сертификатов могут осуществляться не только сотрудниками полиции, но и пограничниками при въезде в Украину и в других предусмотренных законом местах.
Напомним, что за подделку и использование COVID-документов полицейские открыли уже более тысячи уголовных производств.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.