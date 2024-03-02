Будет ли повторное наступление на Киев: астролог назвал опасные месяцы

Российские оккупанты летом 2024 года могут осуществить повторное наступление на Киев. Особенно опасным периодом является июль и август.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Астролог предполагает, что летом россияне могут попытаться снова осуществить наступление на Киев.

"Летом собираются напасть на Киев, особенно опасный период – июль и август. Конечно, при условии, что в Москве не произойдет переворот. Июль-август – самый опасный период", – говорит Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела, как закончится наступление России на Украину.

Читайте также: