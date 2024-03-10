Будет ли повторное наступление России на Киев: ответ астролога

Российская армия не пойдет в повторное наступление на Киев в 202 году. Движения войск не будет, у них нет сильного потенциала.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.

“По поводу Киева точно нет. У россиян могут быть планы. Но то, что они снова пойдут в Киев — это накручивание. В действительности у них нет таких сил. На Харьков у них тоже нет потенциала сейчас. Они могут производить манипуляции. Но я не вижу, что будет движение войск, по крайней мере, в ближайший год. У них сейчас нет сильного потенциала", — считает астролог.

Напомним, главный разведчик Украины Кирилл Буданов раскрыл уникальные детали, кто и как остановил оккупантов в шаге от захвата Киева.

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