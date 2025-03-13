Будет ли прекращение огня в Украине: какой сигнал подает Путин

Владимир Путин напял камуфляж и сделал первое дефиле в образе верховного главнокомандующего. Тем временем представители США приехали в Россию, а весь мир в ожидании, что будет дальше.

Согласится ли Москва на прекращение огня и какие условия будет выдвигать российский диктатор – в эксклюзиве ТСН.ua.

30-дневное перемирие

Двусторонние переговоры между Вашингтоном и Киевом в Саудовской Аравии 11 марта ознаменовали улучшение отношений между двумя странами. За встречей двух делегаций, продолжавшейся более 8 часов, наблюдал весь мир. Киев принял предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, если такие же условия примет Россия. Вашингтон в ответ пообещал Киеву немедленно отменить запрет на обмен разведданными и возобновить военную помощь Украине – так собственно и произошло. В совместном коммюнике США и Украина пообещали "немедленно начать переговоры по крепкому миру, который обеспечит долгосрочную безопасность Киеву".

Госсекретарь США Рубио надеется на прекращение огня между РФ и Украиной в течение нескольких дней, если российские лидеры согласятся. Он подчеркнул, что после переговоров с украинцами в Джидде "Теперь мяч на стороне России".

Издание BILD пишет: "У Зеленского теперь есть козырь в этой "покерной игре" ради мира. Путин будет чувствовать себя обязанным имитировать переговоры, пытаться создать впечатление готовности разрешить конфликт. Если он откажется, США угрожают новыми санкциями и пошлинами".

12 марта президент США заявил, что его люди уже направляются в Москву с предложением по перемирию.

"Теперь дело за Россией", — сказал Трамп и добавил, что получил "положительные сигналы по прекращению огня".

Более того, Трамп вдруг пригрозил Кремлю. И заметил, что может надавить на Россию есть вещи, которые он может сделать финансово, чтобы было очень плохо РФ и выразил надежду, что до этого не дойдет. Кроме того, Трамп заявил, что в ходе контактов по Украине обсуждается, в частности, территориальный вопрос.

Президент Украины подчеркнул, цитирую, что сейчас время, когда многое решается. И хотя Зеленский не участвовал в переговорах, весь процесс лично координировал. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В традиционном вечернем обращении президент сообщил, что украинская сторона предлагала ввести перемирие в небе и море, но согласилась на предложение США о прекращении огня по всей линии фронта. Позже он заявил, что настроен серьезно окончить войну.

Напомним, что диктатор Путин постоянно заявлял, что временное прекращение огня было бы неприемлемо для Москвы. 12 марта спикер Кремля Дмитрий Песков лишь сказал, что Россия не будет “забегать вперед” и внимательно изучит предложение о прекращении огня и пересмотрит совместное заявление. А посол РФ в Великобритании добавил, что Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня, однако завершение военных действий возможно.

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"Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение. Россия подходит к этой инициативе "с большой осторожностью".

Прокремлевские российские аналитики, политики и военные блоггеры уже начали истерить и делать свои прогнозы. Уже 13 марта представительница МИД РФ Захарова заявила, что Россия ознакомилась с заявлением США и Украины по итогам встречи в Джидде, готова обсудить содержащиеся там инициативы в ходе будущих контактов с Вашингтоном.

Встреча представителей США и РФ

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, занимающийся и вопросами Украины и РФ – Стив Виткофф прибыл в Москву 13 марта.

Спикер Кремля Песков заявил, что вечером Путин может провести международный телефонный разговор. Также он сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц накануне провел телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

В МИД РФ заявили, что Россия рассматривает заявления США и Украины по итогам переговоров в Джидде как публичную риторику, Москва не ориентируется на них. Сам Ушаков сообщил, что предложенное временное перемирие в Украине – не что иное, как временная передышка для украинских военных. А шаги, якобы имитирующие мирные действия по Украине, никому не нужны. По его словам, Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы Москвы.

Также сообщается, что встреча представителей РФ со Стивом Виткоффом будет носить закрытый характер. Однако уже сегодня, 13 марта, Путин может высказать более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию.

Что готовит Европа?

11 марта произошло еще одно событие, на которое также следует обратить внимание. В Париже прошла встреча начальников штабов "коалиции желающих" по военной поддержке Украины. Как пишет издание Блумберг, Стармер и Макрон ведут переговоры между 37 странами, в частности Европы, Содружества наций и Азии. По плану, они окажут финансовую помощь, войска, самолеты или военно-морские суда, чтобы помочь защитить Украину от новой российской агрессии после прекращения огня. Это может включать тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть доставлены в течение нескольких часов или дней, чтобы поддержать Украину в случае нападения, нарушающего перемирие.

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AP пишет, что Британия и Франция обсуждают даже удары по ВС РФ в случае нарушения перемирия в Украине. Западный чиновник уточнил, что речь идет о "прямых и немедленных ударах по российским объектам". По его словам, план предусматривает формирование достаточного контингента, чтобы удержать РФ от нового нападения на Украину. Согласно предположению, войска разместят на ключевых объектах инфраструктуры — таких, как АЭС, и будут поддерживаться западной авиацией и флотом. Линия фронта будет контролироваться дистанционно – с помощью БПЛА. Однако отмечу, что это не официальная информация.

А в России заявили, что не воспринимают размещение в Украине Вооруженных сил других стран, это будет означать вовлечение в конфликт, а Москва будет реагировать всеми средствами. Правда, ранее Трамп заявлял, что Путин не против размещения европейских миротворцев в Украине в рамках потенциального мирного соглашения. Европейские войска могут войти в Украину как миротворцы в будущем после заключения мирного соглашения, отмечал он.

Путин подает сигнал

13 марта спикер Кремля Песков заявил, что Курская операция вошла в завершающую стадию. Аналитики американского Института изучения войны 12 марта заявили, что российские войска захватили Суджу. На фоне этих сообщений главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вечером 12 марта сообщил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия, а ВСУ будут "держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".

Тем временем Путин впервые со времени захода Вооруженных сил Украины на территорию Курщины приехал в регион. Более того, натянул камуфляж и сделал первое дефиле в образе Верховного главнокомандующего. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за последние пять дней российская армия отразила 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области. А сам диктатор заявил, что противодействующие России в Курской области являются террористами.

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Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире "Радио Свобода" сообщил, что силы РФ пытаются прорваться в Сумскую область, чтобы отрезать пути поставок ВСУ на Курщине. По данным украинских пограничников, наибольшая активность сил РФ наблюдается в районе населённого пункта Новенькое. Войска РФ не могут использовать тяжелую технику для штурма, потому привлекают малые группы военных. Впрочем, "полное закрепление" сил РФ в Новом спикере ГПСУ не подтверждает.

Между тем, издание Зе Вашингтон Пост пишет, что накануне переговоров с официальными лицами США по предложенному 30-дневному прекращению огня в войне в Украине Путин направил дерзкое военное послание, когда он вдруг появился в камуфляжной форме, чтобы отметить наступление России против украинских войск в Курской области. Издание отмечает, что диктатор послал таким образом сигнал, стремящийся вытеснить украинских военных из Курска.

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