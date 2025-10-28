Будет ли "цунами" в Киеве? : что на самом деле ждет столицу, если РФ ударит по ГЭС

Россияне угрожают атаковать Киевскую ГЭС. Эксперт рассказал о возможных последствиях

После повреждения Белгородской ГЭС и значительного затопления территории, российские военные корреспонденты-пропагандисты взбешенно пишут о неизбежности мести Киеву. Они обещают скорую отместку в виде воздушного удара по дамбе Киевской ГЭС, мол, туда должно лететь все: «Ярс», «Орешник», «Беревестник» и «Кинжалы».

Что стоит за такими угрозами, насколько они реальны и какую еще беду Киеву может причинить Россия, ТСН.ua расспросил у военного эксперта Игоря Романенко.

Удар по Белгородской ГЭС: военная целесообразность и последствия

Спутниковые снимки указывают на масштабное затопление территорий ниже Белгородского водохранилища. Вода продолжает разливаться, охватывая все большую площадь.

Военный эксперт говорит, что, скорее всего, были нанесены удары по дамбе Белгородской ГЭС и по размещенным на ней сооружениям. Сначала россияне сообщали, что повреждения конструкции дамбы несущественны, но утечка произошла и уровень воды в водохранилище снизился на один метр.

«Вода залила и продолжает заливать районы, где находятся российские военные, причем это как раз на Волчанском направлении. Стихия топит опорные пункты россиян и разрывает логистические пути. Здесь следует отметить, что в последнее время ситуация для нас вокруг Волчанска ухудшалась, поэтому такого рода действия косвенно повлияют на состояние обеспечения российских войск и соответственно на их способность ведения боевых действий», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке (заместитель начальника Генерального штаба).

То есть с военной точки зрения такие действия были полностью оправданы. Тем более что мы прекрасно помним, как россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в июне 2023 года.

«Тогда действия россиян фактически сорвали наше контрнаступление, потому что это направление было у нас главным. Произошла утечка информации и россияне узнав о наших планах, взорвали дамбу ГЭС. Тем самым перечеркнув это направление, повлекшее за собой провал всего контрнаступления. Поэтому сейчас есть фактически симметричные действия — вы нам, а мы вам», — говорит генерал-лейтенант.

Устойчивость Киевской ГЭС: почему «цунами» не будет

Что же касается угроз со стороны россиян нанести «удар мести» по дамбе Киевской ГЭС, то Игорь Романенко сомневается в таких возможностях противника. Прежде всего эксперт указывает на расчеты ученых относительно того, какой мощности удар может выдержать дамба Киевской ГЭС.

«В институте, где я работаю — Институт проблем математических машин и систем, производили расчеты на тему: что случится, если враг ударит или разрушит дамбу Киевской ГЭС. Тоже подтверждают и специалисты разных структур и институтов, участвовавших в этих расчетах. Во-первых — конструкция дамбы выдержит даже ядерный удар и для того, чтобы ее серьезно повредить баллистическими ракетами, нужны большие усилия — фактически бить в одну точку. Во-вторых, даже если это удастся противнику, то временное затопление грозит районам, расположенным ниже Киева. Полного затопления города, как об этом рассказывают российские военкоры, не будет — это лишь их болезненные фантазии», — уверяет Игорь Романенко.

Давление на Путина и десяток «Искандеров» в одну точку

Эксперт добавляет, что вероятность нанесения таких ударов маловероятна. И объясняет почему:

«Сейчас со стороны США наконец-то происходит давление на Путина. Его посланник Дмитриев в США. Он отвирается там как только может. Россияне правдами и не правдами пытаются реализовать как можно больше ультимативных путинских требований. Поэтому я считаю, что во-первых — в таких условиях россияне не пойдут на такой удар, а во-вторых — если наносить удары по дамбе, например, „Искандерами“, то оккупанты должны бить в одну и ту же точку, как минимум десятком „Искандеров“. Тогда возможно повреждение», — говорит Игорь Романенко.

Вероятность ядерного удара

К этому он добавляет, чтобы повредить дамбу, оружие должно быть где-то на уровне «Орешника», а он, как известно, у россиян пока не работает как оружие.

«Что касается использования ядерного оружия для удара по дамбе Киевской ГЭС, то россияне, учитывая нынешние условия, его применять не будут. Такие события маловероятны. Если же все же отважатся, то я вас уверяю, что никакой волны вроде цунами, которая будет сносить все на своем пути, не будет. Прогнозы российских пропагандистов носят истерический характер, связанный с событиями, которые происходят только в их воображении», — говорит Игорь Романенко.

В случае повреждения дамбы Киевской ГЭС подтопить может Русановские и Воскресенские сады, Гидропарк, урочище Горбачиху и определенные территории на левом берегу столицы.

Сброс воды — как превентивная мера

Кстати, год назад ТСН.ua сообщал о значительном сбросе воды с Киевского моря, из-за рекордно обмелевшей дамбы Киевской ГЭС. Тогда эксперты отмечали, что уровень воды снизился на два метра и одной из причин называли именно ситуацию, связанную с возможными ракетными ударами россиян по дамбе.

«Спуск воды — это одна из превентивных мер для того, чтобы в случае нанесения ударов все это не имело негативных последствий для Киева. Между прочим, дамба надежно охраняется и специалисты следят за ситуацией по поводу возможных террористических действий противника», — заключает Игорь Романенко.