Будет ли Украина со светом зимой: что говорят в "Энергоатоме"

Атомная энергетика – залог экономической стабильности Украины. Такого мнения пришли участники второй международной конференции "Атомные возможности для развития страны: военное время и послевоенное восстановление". В настоящее время мирный атом обеспечивает в среднем 60 процентов всего электричества страны, поэтому развитие и защита украинских АЭС важны для нормального функционирования всей страны.

Чего ждать украинцам в осенне-зимний период и какие планы "Энергоатома" на ближайшие десятилетия, корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак расспрашивал.

Руководство "Энергоатома", народные депутаты, энергетики и десяток иностранных гостей. Все они обсуждают, как уберечь атомные мощности Украины в условиях российской агрессии и развить их в послевоенное время. Руководитель "Энергоатома" Петр Котин рассказывает: Украина уже отказалась от российского топлива, от российских запчастей для АЭС, а также не отправляет в страну-агрессор отработанное ядерное топливо, экономя таким образом 200 миллионов долларов ежегодно. Незаменимую помощь нам оказывает американская компания Вестингхаус.

“Сейчас все топливо поставляется от Вестингхауса, и мы также строим линию по производству нашего собственного топлива по технологии Вестингаус. Через 2-3 года мы сможем половину нашего объема закрывать своим топливом, другая половина будет поставляться от Вестингхаус”, — говорит Петр Котин.

Петр Котин/Скриншот из сюжета ТСН

С приближением холодов и вероятными атаками российских террористов на энергообъекты украинцев интересует, будем ли мы со светом. В “Энергоатоме” говорят, имеют оптимистичные прогнозы.

“Я хочу напомнить, что в предыдущем году мы также работали со стопроцентным коэффициентом использования установленной мощности. То есть все девять энергоблоков были в сети, никаких разгрузок, никаких отключений энергоблоков в течение всего осенне-зимнего периода. Так будет, я надеюсь, и в этот раз", – рассказал Петр Котин.

К участникам конференции обратился глава Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гроси. Он заверил: МАГАТЭ контролирует ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, и агентство будет поддерживать Украину и сейчас, и после войны.

“Мы должны защитить украинскую энергетическую инфраструктуру. Не только потому, что любой инцидент может иметь большие последствия. Мы должны защитить этот важный источник электроэнергии для Украины сегодня и времени, когда эта война закончится. Я обещаю, мы поможем Украине расширить возможности Хмельницкой АЭС", — заявил Рафаэль Гроси.

Рафаэль Гроси/Скриншот из сюжета ТСН

"Энергоатом" имеет план стратегического развития до 2050 года. Он в частности предполагает построение девяти новых энергоблоков по технологии Вестингхаус. Таким образом, в Украине могут появиться и новые АЭС.

"Я верю в то, что и в Черкасской области появится Чигиринская атомная электростанция, и мы сможем обеспечивать не только Украину экологически чистой атомной энергетикой, но и сможем ее экспортировать в Европу после завершения войны после нашей победы", — говорит нардеп Сергей Нагорняк.

Будет ли Украина со светом зимой/Скриншот из сюжета ТСН

В ближайшей перспективе "Энергоатом" планирует построить два новых блока на Хмельницкой АЭС по американской технологии АР1000, и завершить строительство еще двух по технологии ВВЭР 1000. Ведь при постоянных атаках россиян на другие виды электрогенерации именно атомная энергетика становится ключевой для выживания страны.

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