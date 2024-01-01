Будет ли в Украине блэкаут: как восстанавливали электричество после обстрелов и чего ждать

Российские террористы в прошлом году пытались уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому украинцы вынуждены были сидеть без электричества. Прогноз на эту зиму был ужасающим, но энергетики успокаивали. Мол, враг не покажет нам ничего нового с чем бы мы не справились.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Прокофьевой.

Россия выпустила по энергетике в Украине более тысячи ракет и дронов

Иногда мы все еще вспоминаем слово "блэкаут". И в архивах ТСН просматриваем лайфхаки - как выжить без электричества. Все эти советы из собственного опыта.

Энергетический террор россиян - это 33 массированные атаки, более тысячи ракет и дронов, 270 из которых попали в цель. Такого не переживала ни одна страна в мире - в результате этих атак и оккупации украинская энергосистема потеряла почти всю тепловую генерацию, половину атомки и 45% магистральных сетей.

Однако, прежде всего эти цифры пугали энергетиков и финансовых менеджеров энергокомпаний, потому что понимали, сколько времени и денег нужно на восстановление.

Блэкаут

"Только на этот год необходимо 3,4 миллиарда долларов США, чтобы просто подготовиться к осенне-зимнему периоду", - говорит заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров.

Подготовка к новому отопительному сезону на этот раз потребовала гораздо больше усилий, чем обычно. Поэтому в лето страна вошла с масштабными ремонтами и новыми тарифами на свет.

Как Украина "охотилась" за трансформаторами

"А вот насколько это непросто - чинить разрушенное россиянами, почему это долго и очень дорого - лично я осознала только тогда, когда воочию увидела - как в нашу страну попадают трансформаторы - то есть те самые устройства без которых не существует ни одна энергосистема мира. Наша съемочная группа стала единственной во всем мире, которая смогла зафиксировать эту тайную операцию", - говорит Ирина Прокофьева.

За трансформатором охотились многие страны, но только Украине удалось его перехватить. На свое место назначения он ехал несколько недель и для этого нужно было придумать уникальную конструкцию, перекрывать трассы и выключать свет. А чтобы его установить - понадобился отдельный проект и строительная площадка.

Удары по трансформаторам

Но это было бы невозможно, если бы не те, кто помог Украине выстоять в этой борьбе за свет. Деньгами, организацией закупок, оборудованием. Всего к этому присоединились почти 3 десятка стран. И, кажется, только тогда они осознали, что выгоднее предоставить надежную защиту, чем чинить разбитое.

В эту зиму Украина входила с ужасными прогнозами от разведки: Россия попытается разыграть сценарий блэкаута во второй раз.

"Попытки были и продолжаются. Сейчас они работают в более экономном режиме, чем прошлой зимой. Но каждая атака - это испытание для ПВО", - говорит представитель ГУР Андрей Юсов.

Этой зимой наше небо защищено от российского разрушительного лома гораздо лучше. Благодаря нашей дипломатии, которая вела переговоры и союзникам, которые предоставляли все, что могут и имеют. И теперь у нас действительно уникальная украинская ПВО. Ведь такого разнообразного набора систем для защиты неба нет нигде в мире.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Такого опыта нет ни в одной стране! Сработали профессионально на всех уровнях!

Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации и показали главную елку Украины.

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