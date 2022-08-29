Будет ли в Украине дефицит овощей и фруктов и какие цены ждать осенью и зимой: прогноз эксперта

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, будет ли дефицит продуктов в Украине осенью и зимой и что будет с ценами на овощи и фрукты.

Об этом он сказал 29 августа в эфире телемарафона.

Что касается дефицита, то, по словам, Дорошенко, его точно не будет.

"Даже если не хватает украинского, несмотря на то, что население Украины существенно снизилось из-за выезда за границу, мы увидели, что импорт быстро замещает украинскую продукцию. Это плохо, но он исчезнет сразу, как только появится наша отечественная продукция", — объяснил он.

Что касается роста цен, то в июле мы увидели, к сожалению, подорожание, то есть была инфляция. В августе скорее всего мы также увидим рост цен, но не столь существенный как в предыдущие месяцы, а вот в сентябре возможно удешевление, прогнозирует глава Ассоциации поставщиков торговых сетей.

"А вот в сентябре будет такая интересная вещь, что большинство хозяйств фермерских и крупных частных не будут закладывать, я говорю об овощах, фруктах, яблоках, их на хранение, поскольку никто сегодня, во-первых, не может сказать, какая будет цена, сколько будут стоить энергоносители для бизнеса Во-вторых, никто не знает, прилетит ли ракета, и поэтому все будут стараться не хранить, а продать, поэтому в сентябре возможен спад цен. А вот уже октябрь, ноябрь и декабрь здесь, к сожалению, уже будет подорожание", — отмечает Дорошенко.

В то же время он добавляет, что чем больше налогов будет в стране уплачиваться и чем больше будет поступлений от таможни и наших зарубежных партнеров, тем меньше будет рост цен. Но, если мы не сможем обеспечить себя собственными поступлениями, придется еще больше печатать средств и тогда инфляция до конца года может прибавить 10% и более процентов, а продукты будут дорожать на столько, на сколько будет инфляция в нашей стране плюс, может, еще 1%, 2%, 3%.

Ранее стало известно, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

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