Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
430
Время на прочтение
1 мин

Будет ли в Украине глобальный блэкаут: эксперт предупредил о планах РФ

Эксперт ответил, будет ли блэкаут в Украине.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Эксперт объяснил, будет ли блэкаут в Украине / © ТСН

Нардеп Алексей Кучеренко считает, что России не удастся устроить глобальный блэкаут в Украине.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

«Генерации не хватает. Мы добираем ее по импорту. А дальше импортную электроэнергию надо передать через сеть. Россияне бьют по этим сетям и подстанциям, а также по генерации, чтобы погрузить страну в темноту. Лично я не верю, что им это удастся. Думаю, возможны лишь локальные энергетические ограничения, а глобального блэкаута не будет», — говорит народный депутат.

Он также пояснил, что импорт электроэнергии — это покупка у соседей, а не помощь.

«В этих обстоятельствах Украина не может обойтись без импорта электроэнергии. Мы ее покупаем у наших соседей, и это не помощь. Помощь — это когда европейцы дарят нам свое оборудование или технику. Да, они это делают, но это разные вещи», — объясняет Алексей Кучеренко.

Больше читайте в статье: Массированная атака 30 октября: как Россия хочет «разорвать» Украину и будет ли тотальный блэкаут

