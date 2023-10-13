Будет ли в Украине свет и тепло при худшем сценарии из-за обстрелов РФ: в госкомпаниях ответили

Группа компаний "Нафтогаз" в этом году начала добывать на семь процентов больше украинского газа, чем в прошлом. Об этом во время Международного экономического форума заявил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев. В частности, благодаря этому Украина планирует пройти следующую зиму без импорта голубого топлива. Чиновники и участники энергетического рынка уверяют — учитывая опыт прошлогодних блекаутов, наша страна теперь гораздо лучше подготовлена к возможным атакам россиян и поэтому в домах украинцев должен быть свет и тепло.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Иностранные компании арендуют подземные газовые хранилища Украины

Приближающаяся зима и защита украинских энергетических объектов в центре внимания Киевского международного экономического форума. Руководители министерств и энергетических компаний уверяют, что в холодное время года энергетическая система Украины выдержит.

"Мы можем быть газовым сейфом Европы, мы сегодня уже выполняем эту функцию: больше газа сохраняют, несмотря на военные риски, европейские компании в наших хранилищах. Этот тренд будет продолжаться безусловно", — говорит глава правительства Денис Шмигаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль / Фото: Правительственный портал

Глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев рассказывает, что с началом полномасштабной агрессии иностранные компании не рисковали арендовать украинские подземные газохранилища. Но впоследствии – возобновили контракты.

Украина будет с газом и светом даже при худшем сценарии

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказывает: ввиду вероятных российских обстрелов энергообъектов его коллеги моделируют худший сценарий. И обладают сдержанным оптимизмом.

"Это моделирование показывает, что мы этот самый холодный день проходим, но наверняка с применением определенных факторов, которые могут преодолеть вероятный дефицит. Это – импорт электроэнергии, включение дополнительных блоков на газ", – отмечает Владимир Кудрицкий.

Фото: Facebook-страница Владимира Кудрицкого

Чтобы даже во время массированной атаки украинцы были с теплом и светом, работают и специалисты "Нафтогаза". Они провели защитные работы на энергетической инфраструктуре. Речь идет как о физической защите сети, так и о дезориентации вражеских беспилотников. Выполняет "Нефтегаз" и обязательства перед западными институтами. В частности, НАК едва ли не первой из крупнейших государственных компаний провел реформу корпоративного управления.

Эта компания также работает над широким использованием альтернативных источников энергии – в частности солнца и ветра. Эти проекты расширятся сразу после победы — говорит Чернышев, когда наши войска выгонят окупантов из особо пригодных для солнечных и ветряных электростанций восточных и южных регионов Украины.

Напомним, в ГУР указали на признаки подготовки Россией новых масштабных ударов по энергосистеме.

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