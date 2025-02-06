Будет ли в Украине всплеск рождаемости после войны: демограф ошарашил ответом

Демограф считает, что после войны рождаемость вырастет, однако показатели будут не очень существенными.

Демограф, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун считает, что после войны возрастут показатели рождаемости, однако они будут недостаточными.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Эксперт отметил, что показатели рождаемости будут зависеть от того, сколько в стране продлится война.

"После войны мы прогнозируем повышение уровня рождаемости. Это связано с тем, что будет происходить реализация отложенных рождений - «компенсационное повышение». То есть те рождения, которые люди отложили до окончания войны. Но чем дольше будет длиться война, тем меньше будет эффект от компенсационного повышения рождаемости. Это происходит потому, что со временем реализация определенных установок у людей меняется, а также меняются обстоятельства. Часть людей, которые планировали родить - стареют, а молодых пар, которые входят в брачный возраст, в абсолютном числе становится меньше. Поэтому можно сказать, что после войны повышение рождаемости произойдет, но будет не очень большим", - пояснил он.

Демограф отметил, что для того, чтобы население не сокращалось, нужно, чтобы 100 женщин рожали 220 детей.

"По оптимистическому сценарию прогнозируем, что в 2030 году в Украине будет 140 детей на 100 женщин, по среднему варианту -120, а по пессимистическому - 105. В любом случае это меньше, чем нужно для того, чтобы численность населения не сокращалась за счет естественного фактора", - отметил Александр Гладун.

Интервью с Александром Гладуном можно прочитать по ссылке.

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