Будет ли война: почему Путин, шантажируя Байдена, грезит захватом Украины

Путин хочет запрыгнуть в последний вагон поезда "США-Китай", чтобы разделить мир на троих.

Россия открыто угрожает войной, если Джо Байден не предоставит Владимиру Путину четких "гарантий безопасности". Свои требования МИД РФ обнародовал на прошлой неделе: нерасширение НАТО за счет бывших советских стран и создание буферной зоны вокруг России. Что это за буферная зона? В нее, по замыслу Кремля, должны войти страны, ставшие членами НАТО во время двух больших волн расширения 1999 и 2004 гг.

Даже сравнивая военные мощи США плюс всего НАТО и России, все это выглядит, как откровенный блеф Кремля. Не говоря уже об экономической составляющей: экономики США и ЕС составляют более 40% мирового ВВП. Россия рядом с ними – экономический карлик.

Единственное, чем Путин может шантажировать мир, – это ядерное оружие. Собственно, уже вторую неделю подряд российские пропагандисты угрожают превратить Америку в "радиоактивный пепел", если Байден не пристанет на "хотелки" Путина. Если все действительно так, то это абсолютное самоубийство и может говорить о том, что в Кремле просто сошли с ума. Хотя, возможно, есть еще что-то, что могло бы заинтересовать Соединенные Штаты?

ТСН.ua собрал ключевые заявления сторон и проанализировал, действительно ли Запад готов говорить с Россией о "гарантиях безопасности", и готовиться ли Украине к большой войне.

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Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене:

"Все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, иначе альтернатива — это военно-технический и военный ответ России. Члены альянса не могут постоянно наступать на "больные точки" России. Наступил момент истины".

Это не первое такое воинственное заявление российских дипломатов. Сразу после онлайн-переговоров Байдена и Путина, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова дать на это ответ с помощью оружия или технических средств, если НАТО и США не дадут гарантий неразмещения новых вооружений в Европе.

Собственно, то же самое о "военном ответе" НАТО сказал во вторник, 21 декабря, и сам Путин, выступая на коллегии Минобороны. О чем идет речь? Москва требует не только невступления стран, которые до 1991 года входили в СССР, в ряды НАТО, но и гарантий неразмещения новейших систем вооружений в государствах, находящихся в непосредственной близости от российских границ.

Какие это страны? Те, которые стали членами НАТО в ходе двух больших волн расширения Альянса: Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения.

К тому же, уже не первый месяц в российское информпространство вбрасываются сообщения, что было бы неплохо работать с немцами по выводу американского ядерного оружия и его неразмещения, например, в Польше или странах Балтии.

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины, главы Центра по изучению России Владимира Огрызко, Путин стремится к повышению градуса, и благодаря этому повышению хочет себе выторговать какие-то определенные позитивы с его точки зрения. Это обычная политика Москвы. Ничего нового здесь нет.

"Вопрос только в том, чтобы он не заигрался и ситуация вдруг не вышла из-под контроля. Поэтому, не исключаю, что его окружение может сыграть злую шутку, убедить в том, что "ничего страшного, война будет победной, захватим пол Украины и все будет хорошо". Поэтому, с одной стороны, очевидно, что это игра на повышение напряженности. С другой – игра на то, чтобы выторговать себе побольше. Но нельзя исключать, что это может быть действительно способ найти отговорку, чтобы сказать: "Мы предложили, вы отбросили, теперь у нас руки развязаны, будем действовать". Поэтому нам надо быть достаточно осторожными. На месте власти я бы очень серьезно начал готовить наших граждан к отпору, делать то, что называется учениями территориальной обороны. То есть, всего, что может показать Путину, что это не будет легкой прогулкой, как было в Крыму", — комментирует ТСН.ua Владимир Огрызко.

Заявление №2

Точнее – заявления ведущих западных медиа о том, что второй крупный саммит Байдена с Путиным не снизил военное напряжение возле украинских границ.

Первое - очередная статья CNN, где неназванный высокопоставленный чиновник США рассказывает, что у Вашингтона есть четыре недели, чтобы не повторить ошибки Обамы 2014 года и предотвратить вторжение. То есть, американский телеканал прогнозирует, что Путин может пойти на широкомасштабную войну против Украины 20 января?

Второе – статья в британском таблоиде (что уже говорит о "достоверности" этой информации) Daily Star, где говорится о предупреждении руководителей их разведки о возможном вторжении России в Украину уже в сочельник 24 декабря — в 42-ю годовщину введения советских войск в Афганистан.

Третье – появление в "Голосе Америки" и "Радио Свобода" статей о том, какие российские армии будут нападать, откуда и сколько дней продержится Украина. В частности, они ссылаются на анализ американского аналитического центра RAND Corporation полуторагодичной давности, по которому за 10 дней разные части армий РФ отрезают кусок украинской территории по Днепру, устраивая очередной "котел" нашим Вооруженным силам.

Пойдет ли Путин широкомасштабной войной против Украины? Ведь если проанализировать, при Путине российская армия не вела полноценных широкомасштабных наступательных операций. Но именно этот вопрос, как видим, не сходит с повестки дня ведущих западных медиа, руководителей США и ключевых стран НАТО уже два месяца. Иногда создается впечатление, что Украина оказалась в заложниках чьего-то шантажа. Потому что с конца октября о подозрительном скоплении российских войск в США не говорил только ленивый, в то время как в Украине и Европе откровенно удивлялись.

Но реакция Вашингтона, который неожиданно начал бить тревогу, пугая европейских союзников большой военной угрозой со стороны России, выглядит довольно странной. Ведь именно администрация Байдена дала россиянам достроить "Северный поток-2", что в последствие привело к острому энергетическому кризису в Европе (сейчас газ на европейских хабах уже по $2 тыс.) и лишило американцев весомого козыря в переговорах с россиянами.

Сенат США до 14 января готовится проголосовать предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против "Северного потока-2" в обмен на разблокировку собственно Крузом назначений десятков кандидатур послов и чиновников Госдепа, внесенных Белым домом еще полгода назад. Но для прохождения проекта нужно 60 голосов. Сенат 50/50 мест контролируют республиканцы и демократы. То есть, республиканцам нужно заручиться поддержкой минимум 10 демократов.

Готовиться ли украинцам к большой войне? И что, собственно, задумал Путин? По опросу "Левада-центра", более 75% россиян не исключают, что сегодняшняя напряженность может перерасти в войну между Россией и Украиной.

В комментарии ТСН.ua заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорит, что Россия реально готова напасть на Украину. С военной точки зрения Путин выбрал Украину как заложника, которого будет держать за горло, пока с ним не будут разговаривать на уровне Хрущев-Кеннеди.

Вместе с тем опубликованный российским МИДом "договор" о "гарантиях безопасности РФ" эксперт называет набором "хотелок" былого величия – максимумов Путина на уровне мечтаний, постоянно обсуждаемых на кухнях России, в высоких кабинетах или на уровне фильма "Брат-2".

"Но никакого мотива для Путина нападать на Украину и действительно начать войну я не вижу. Широкомасштабная война России не нужна – это катастрофа для ее карликовой недоразвитой экономики. Нужно ли это режиму Путина? Сделает ли эта война его более стабильным? Нет. Главная цель Путина – обеспечить максимально долгую устойчивость нахождения своего режима у власти", — считает Михаил Самусь.

По его словам, Путин – КГБ-шный офицер – как по книге вербует Байдена. Россия будет идти на максимальную конфронтацию, изоляцию и противопоставление Запада во всех сферах. И Запад, к сожалению, реагирует неправильно.

"А Запад должен сказать: мы даем ПДЧ Украине и Грузии; будут поставки вооружений Украине и Грузии; создаем Черноморское командование НАТО в Констанце (Румыния – ред.) и эскадры в Черном море; размещаем передовые базы авиации в Румынии, Польше и странах Балтии; обеспечиваем свободу судоходства в Черном и Азовском морях. Вот это называется ответственная политика", — считает Михаил Самусь.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг:

"Мы остаемся готовы к содержательному диалогу с Россией. И я намерен созвать новое заседание Совета НАТО-Россия как можно скорее в новом году".

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Днем ранее советник США по нацбезопасности Джейк Салливан по телефону поговорил с советником президента РФ по иностранным делам Юрием Ушаковым. Итог – Америка готова участвовать в дипломатии с помощью многочисленных каналов, таких как Совет НАТО-Россия и ОБСЕ. В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен быть за столом любых дискуссий о европейской системе безопасности.

Очевидно, все идет к тому, что Запад не прочь сесть за стол переговоров с Россией, чтобы обсуждать какую-то ее фейковую обеспокоенность по поводу собственной безопасности. Интересно, почему США и НАТО не выдвигают Кремлю встречных требований? Например, демилитаризовать Калининград, который Россия нашпиговала новейшими системами вооружений, которые способны достать до Копенгагена?

Может, Путин и добивается именно таких переговоров? Может, Россия хочет запрыгнуть в последний вагон поезда "США-Китай", чтобы, по мнению Путина, разделить мир на троих? Ведь Байден ясно дал понять, кто главный соперник Соединенных Штатов. И это отнюдь не Россия – это Китай.

"От развала СССР прошло 30 лет. Путин повторил, что для него это величайшая геополитическая катастрофа. У него явно есть задумка демонстрации реванша и восстановления не СССР, а как раз роли России как главной силы. Продемонстрировать, что Россия восстановила свой статус, по крайней мере, геополитически" и имеет право на глобальное переформатирование отношений — то, что сейчас происходит между США и Китаем. Путин хочет занять более активную субъектную роль, когда он может что-то предложить или Китаю, или США, но с точки зрения своих условий", — считает Михаил Самусь.

Вся кремлевская машина отчаянно готовится к ежегодной пресс-конференции Путина 23 декабря. В течение почти двух месяцев происходила масштабная информационная накачка россиян.

Во-первых, на федеральных каналах показали большой фильм о развале "совка", который Путин называет величайшей геополитической катастрофой XX века. Более того, в этом документальном фильме пропагандистская машина подводит к тому, что подписанты Беловежских соглашений 30 лет назад фактически осуществили государственную измену, поэтому их нужно бросить за решетку, включая первого президента Украины Леонида Кравчука и покойного президента России Бориса Ельцина.

Во-вторых, вышел еще один фильм о "новейшей истории России", где Путин прямо называет страны, входившие в СССР, исконно русскими землями. Напомним, что в своей риторике хотя бы за последние два года глава Кремля пошел гораздо дальше. Потому что еще в 2019 году Путин говорил лишь о Ленине, который передал Украине какие-то земли, "считавшиеся исконно русскими".

То, что Путин пытается реанимировать "улучшенную" версию Советского Союза, уже давно ни для кого не секрет. Собственно, это недавно на слушаниях в Сенате подтвердила и заместитель Госдепа Виктория Нуланд, работавшая в начале 90-х в американском посольстве в Москве.

Возможно, это еще и начало подготовки к президентским выборам 2024 года, к которым Путин хочет финишировать как "мессия" — спаситель мира от ядерного или ракетного уничтожения. Ведь не зря россияне сравнивают происходящее сегодня с Карибским кризисом.

"До 2024 года еще много времени. Думаю, что Путин на так далеко не заглядывает. Для того, чтобы изменить мнение российского зрителя, нужно недели две – месяц максимум. Боюсь, что это не связано со следующими выборами. Потому что выборов как таковых в России не будет. Мы же понимаем, что все равно это будет фальсификация. Поэтому, думаю, это темы сегодняшнего дня", — подитоживает Владимир Огрызко.