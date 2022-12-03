Будет ли вторая волна мобилизации в Украине и когда начнется демобилизация – ответ эксперта

Олег Жданов отметил, что нужна только домобилизация при необходимости.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, будет ли вторая волна мобилизации в Украине и когда начнется демобилизация.

Об этом он сообщил на своем канале YouTube 3 декабря.

"У нас нет такого понятия, четкого разграничения, как первая волна, вторая, третья, четвертая… Такого уже нет. Мы призвали, мобилизовали достаточное количество людей, а сейчас Министерство обороны или Генеральный штаб проводят подпитку, то есть они допризывают необходимое количество людей нужных специальностей. То есть такого понятия как волна – там 100-200 тысяч, такого не будет", — объяснил он.

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По мнению Жданова, система отлажена таким образом, что Вооруженным силам достаточно уже мобилизованных людей.

"Нужна только домобилизация по мере необходимости – так это будет правильно звучать", — добавил он.

Военный эксперт сказал, что люди будут воевать до окончания войны, но это не значит, что все девять месяцев – в бою, в окопе, на передовой.

"Чем дальше от начала, тем более организованно работает система ротации войск на переднем крае: батальоны сменяют один другого, роты сменяют одна другую. Производится ротация", — добавил он.

Жданов напомнил, что Верховная Рада ввела на законодательном уровне отпуск до 10 суток для каждого военнослужащего из состава Вооруженных сил Украины.

"Так что в этом плане волн не будет, но люди будут воевать до победного конца", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, украинские военные, ежедневно дающие отпор российским оккупантам на передовой, сейчас нуждаются в теплой одежде и средствах обогрева.

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