Будет ли заморозка войны и что это может означать для Украины: военная ответила

Очень похоже на то, что Украину ждет заморозка войны. Если вспоминать, как это было в первую фазу войны, любая заморозка приводит к тому, что Россия собирается, аккумулирует ресурс и наносит следующий удар.

Такое мнение в интервью ТСН высказала волонтер, военная, активистка Майдана Леся Литвинова.

"А мы что делаем? Мы готовимся к шашлыкам, копаем огороды и нам кажется, что на этом все, и нас, слава Богу, принесло. Я боюсь этого, что если будет заморозка войны, повсюду будут говорить именно с этой формулировкой: "заморозка конфликта", это приведет к тому, что Россия сможет накопить больше ресурса, чем у них сейчас есть, ударить еще раз", — говорит военная.

Леся Литвинова и Наталья Нагорная/Скриншот по видео ТСН

Впрочем, по ее словам, враг ударит так, что мы не сможем отразиться ни с какой поддержкой.

"Ты же видишь, что сейчас такая война на истощение, у кого первого закончится ресурс. Там он тоже не бесконечный, им приходится накапливать ракеты для того, чтобы нанести удары. Они привлекли своих маленьких друзей к мобилизации. Я вообще не представляю, как они будут воевать, если честно. Но это говорит о том, что у них тоже мобилизационный ресурс стал давать сбои", – рассказала Леся Литвинова.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В РФ НЕ ВСЕ ХОРОШО С МОБИЛИЗАЦИЕЙ! ЭТО ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ! ЧТО ДАСТ ЗАМОРОЗКА? | Литвинова интервью

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