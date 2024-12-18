Будет ли "заморозка" войны России против Украины: эксперты озвучили неожиданные сценарии

После того как представитель страны-агрессорки в ООН Василий Небензя заявил, что Россию не устроят никакие сценарии по замораживанию конфликта в Украине, что "нам (России — Ред.) такое не подходит", украинские эксперты назвали сценарии ближайших действий путинской армии.

"Все эти заявления представителя России в первую очередь ориентированы на внутреннего потребителя. Для того, чтобы по всем федеральным каналам продемонстрировали "устойчивую и непоколебимую позицию Российской Федерации", которая требует максимум. Россияне могут требовать совершенно нереальных вещей, но никто из россиян не может гарантировать, что их прихоти, мечты, надежды станут реальностью", — рассказал в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

К этому эксперт добавляет следующее: "Поэтому единственный аргумент, который сейчас является вспомогательным украинским силам обороны и российской оккупационной армии — это аргумент силы. Он появляется, исходя из наличия ресурсов".

По мнению Селезнева, слова Небензи о "нам такое не подходит" могут свидетельствовать о том, что Россия таким образом заявляет о своей готовности к переговорам: "Россия ищет варианты для выхода на переговорный трек. Если бы у них все было бы хорошо, то вряд ли или такая дискуссия проходила бы вообще".

Чуть больше месяца до инаугурации Трампа

По словам Селезнева, не исключается еще большее обострение войны ближе к инаугурации Дональда Трампа.

"Трамп заявляет, что он вместе со своей командой в первую очередь займется улаживанием российско-украинского противостояния", — говорит Селезнев.

И добавляет: "Очевидно, чтобы у сторон войны были наиболее выгодные и мощные переговорные позиции, они будут пытаться сделать как можно больше. Соответственно, Россия будет нас постоянно атаковать, пытаясь разрушить нашу энергосистему, пытаясь продвинуться как можно дальше вглубь нашей территории, а мы соответственно, будем уничтожать их ресурсы не только на временно оккупированных территориях Украины, но и на территории РФ. То есть на это нужно смотреть не через призму того, что впереди праздники и возможные обстрелы, а через призму того, что и враг, и мы будут пытаться в короткий срок нанести как можно больший вред противнику".

Путин становится агрессивнее

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко говорит, что заявления Небензи не имеют отношения к конкретным военным действиям.

"Эскалация уже проходит и будет продолжаться как минимум в ближайшие месяцы. Это неизбежно, это стратегия", — говорит эксперт.

И отмечает: "В конце ноября был удар так называемым "Орешником", массированный удар был недавно. Я думаю, что будет еще. До нового года или после. Мы видим активизацию военных действий почти по всей линии фронта".

К этому Фесенко добавляет следующее: "Я уже больше года говорю, что Россия не за заморозку конфликта. Заморозка неприемлема для нее. Россия хочет мира на своих условиях, сейчас она повышает ставки. Их позиция ужесточается".

По словам Фесенко, он обращал бы внимание на то, что сказал Путин.

"Он (Путин — Ред.) вновь заявил о "нелегитимности киевского режима". Это фактически противоречит отношению Трампа к переговорам. Если Россия не признает легитимность киевской власти, то с кем она собирается вести переговоры? Это изменение тактических подходов со стороны России, она повышает ставки, чтобы давить на Трампа. Чтобы он пошел на еще большие уступки и это касается не только Украины", — говорит политолог.

И продолжает: "Когда дело дойдет до реальных переговоров, то они начнутся. Как это было в 2014, 2015 и 2022 годах. Тогда тоже были заявления о нелегитимности киевских властей, но, в конце концов, Путин шел на переговоры. Так может быть и сейчас. Третий вариант, который может быть — Россия может потребовать перезагрузки украинской власти".

По мнению Фесенко, опасность состоит в том, что Путин это может привязать к другим требованиям.

"Может выдвигать требования, чтобы в этих выборах приняли участие пророссийские силы. Опасность в том, что сама их реабилитация, участие в выборах вызовет очень резкую реакцию многих украинцев. Путин этим может воспользоваться для того, чтобы возобновить войну. То есть со стороны Путина возможна многоходовка", — говорит политолог.

И, резюмируя, добавляет: "Сейчас Путин ужесточает свою позицию, свою агрессивность. Эта демонстрация неуступчивости рассчитана на Трампа. Это будет вызовом и проблемой для Трампа. Последний должен продвигать какой-то компромиссный вариант, но он столкнется с тем, с чем Зеленский столкнулся 5 лет тому назад в Париже — с абсолютной неуступчивостью Путина. Это вполне вероятный вариант, это может создать кризис. Или до начала переговоров или в самом начале. Даже если они начнутся, а Россия будет демонстрировать только ультиматумы, то тогда — тупик. Переговоры могут быстро прекратиться без единого результата".

Будущий советник Трампа назвал войну в Украине «человеческой мясорубкой» - подробности

Ранее сообщалось о том, что Трамп ответил, должна ли Украина уступить свои территории.

Читайте также: