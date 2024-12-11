Будет ли "заморозка" войны в Украине: боец "Азова" ответил

Он говорит, что "заморозка" войны — это только пауза, во время которой мы будем готовиться.

22-летний Герой Украины с позывным "Вог", боец "Азова" ответил, возможна ли "заморозка" войны в Украине в ближайшее время.

В интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной он рассказал, что не готов сегодня ответить на этот вопрос.

Впрочем, по его словам, он не перестанет воевать даже если войну "заморозят".

“Война, она ведь не только там на фронте, она и в тылу. Здесь у нас много приспешников России, их тоже нужно искать, находить. Опять же те люди, которые уничтожали нас, находясь в России — это люди, которые разрабатывали ракеты, КАБы, это люди, которые уничтожали наших пленных, это люди, которые уничтожали другие гражданские структуры Украины. У нас будет пауза, мы будем готовиться”, — рассказал "Вог".

Он говорит, что это "вопрос чести", и такие люди должны просто исчезнуть.

“Как бы там ни было, но это факт, это будет справедливо. наши службы над этим работают”, – рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Вы что, не можете пойти и взять село? 22-летний герой ВОГ о советщине в ВСУ и ошибках на фронте

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