Будет ли "заморозка" войны в Украине: военный откровенно ответил

Даже если все идет к каким-то переговорам, надо понимать, что переговоры — это не моментальное завершение боевых действий. Бывают случаи, когда переговоры длятся даже не один год. И такие случаи в истории часто бывают.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный 80-й десантно-штурмовой бригады Ярослав Вакалюк.

"Потому что там планируется, что Трамп придет, порядок наведет и 28 января нас поставят и скажут: все, сегодня перестаньте стрелять... Ну вы же понимаете..." — говорит военный.

По его словам, разговоры о скором завершении войны могут быть "укачиванием" для людей.

“Эта информация, наверное, хочется в нее верить. Но она немного убаюкивает. Потому что представьте себе человека, который сейчас гражданский, но теоретически может быть в ближайшее время мобилизован. Какая у нее должна быть хотя бы минимальная мотивация защищать страну, когда он понимает, что все, кто только может говорить о том, что 28 января остановятся какие-либо боевые действия? А он, грубо говоря, думает так: меня 15 января выведут в зону боевых действий. Есть целых 13 дней, когда меня могут убить. И поэтому я буду там максимально что-то делать, чтобы не защищать страну", – говорит Ярослав Вакалюк.

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