Будет ли зимой контрнаступление: полковник ВСУ в запасе Свитан рассказал, чего ожидать

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Силам обороны Украины зимой проще вести наступление на российские позиции.

Об этом он сказал в интервью "Сніданку з 1+1".

"Зимой осуществлять наступление — это приоритетная цель, потому что более долгие ночи, есть большой перепад температуры и мы можем дальше видеть. Ведь нет зеленых листьев, а потому укрыться россиянам практически негде: они будут выдавать себя пунктами обогрева. У нас есть системы с инфракрасным видением, а потому мы в ночное время можем лучше видеть и дольше работать на уничтожение россиян. Чтобы избежать больших потерь, у нас есть дальнобойная артиллерия. То есть нам очень выгодно неконтактное сражение, неконтактное наступление. Наступление тогда можно проводить даже по полям, когда промерзло несколько десятков метров земли. Это удержит нашу броню", — сказал Свитан.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства. Оккупанты двинулись на Украину с севера, юга и востока. ВСУ провели успешные контрнаступления на севере Украины, Харьковском и Херсонском направлениях.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что ВС РФ осознают, что Силы обороны могут форсировать реку Днепр и проводить контрнаступательные операции в восточной части Херсонской области, что может угрожать всем критическим наземным линиям связи с Крымом на материк.

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