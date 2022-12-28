"Будет наступление": военный, спасший из огня под обстрелами побратима, о ситуации в Бахмуте

На днях известный аэроразведчик с позывным "Мадяр" опубликовал видео, как в окрестностях Бахмута один из военнослужащих под шквальным огнем, несмотря на взрывы и пламя, ползет между воронками от снарядов к горящему автомобилю, чтобы спасти оттуда другого бойца. Ролик, на котором показаны всего несколько минут борьбы за Бахмут, стал популярным в соцсетях.

Как все происходило – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал харьковчанин, военнослужащий Николай Кириченко, спасший побратима, отца 6-месячного ребенка.

"Сначала мы услышали где-то близко звук прилета, выяснили, что был подбит пикап. Как оказалось – из вражеского ПТРК (противотанкового ракетного комплекса – Ред.), — рассказывает Николай Кириченко. — Я с другим военнослужащим побежал в ту сторону. Рядом с горящим автомобилем увидели раненого, я начал его тянуть в безопасное место. В это время минометные обстрелы продолжались и усиливались. Через некоторое время раненый по имени Сергей смог встать на ноги, мы с ним перебежали в безопасное место, где ему оказали медицинскую помощь. Даже не знаю, что мне помогло не растеряться в тот момент. Просто побежал спасать и все".

По словам Николая Кириченко, уже спустя некоторое время он узнал, что после получения медицинской помощи Сергей чувствует себя гораздо лучше. О себе Николай рассказывает коротко и скромно: "Мне 25 лет, в марте с другом пошел в военкомат, затем попал сюда. О военной обстановке у нас могу сказать следующее: продолжаются минометные обстрелы. Но, что бы не писали российские пропагандисты, отсюда отступать никто из нас не будет, наоборот, считаю, что будет только наступление".

В свою очередь, как рассказал ТСН.ua коллега и руководитель Николая Кириченко, Юрий Ничипоренко, в свое время этот военнослужащий сам написал рапорт, где попросил, чтобы его отправили на передовую.

"Николай работает в нашей компании (она является лидером по продажам бытовой техники) инженером системы безопасности, — рассказал нам Юрий Ничипоренко. — Это профессиональный технарь, которого я долго искал. Он оказался ответственным человеком, у которого есть стремление к саморазвитию и большая любовь к Украине. Когда мы все увидели видео, где Николай спасает другого военного, то навернулись слезы, было чувство гордости за этого парня и его поступок, гордость за то, что ты знаешь этого человека. Как только произошло российское вторжение, Николай написал рапорт о желании воевать на передовой".

Стратегическое значение Бахмута: что известно

Недавно военный эксперт Олег Жданов объяснил, в чем именно состоит стратегическое значение Бахмута. Об этом он сообщил на своем youtube-канале.

По мнению эксперта, в случае взятия Бахмута перед оккупантами открывается путь на Славянск.

"Но дело не в этом. В случае взятия Бахмута оккупантами у нас там готова следующая линия оборона. Они дальше не продвинутся. И в Славянск им пилить и пилить", — отметил Жданов.

Эксперт еще раз подчеркнул, что для РФ важно не стратегическое значение города, а сам факт победы.

"Им нужно что-то "продать" своим гражданам и показать Западу, чтобы надавить на Запад. Им нужна передышка в войне. Эта армия выдыхается. Падает качество, боевая способность. Поэтому им нужна победа. А бросать силы на другие направления они не могут. Времени и возможности у них уже нет", – подытожил он.

В свою очередь, советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал, что Бахмут стратегически не важен.

"Он даже оперативно не важен. Он не имеет никакого значения, по сути. То есть он важен только в одном: мы им устроили ловушку, где сожжем их последние резервы. Они могут, конечно, еще собрать, но пока есть", – считает Арестович.

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